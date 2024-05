Endspiele um die Landespokale 21 Spiele, drei Konferenzen - So läuft der Finaltag der Amateure Stand: 14.05.2024 09:25 Uhr

Große Bühne für den "kleinen Fußball": Der Finaltag der Amateure steht an. Im Ersten und bei sportschau.de gibt es am Samstag, den 25. Mai, drei Konferenzen mit insgesamt 21 Partien.

Von Frank van der Velden

Mehr als sieben Stunden Fußball live: Schon zum neunten Mal überträgt das Erste am Samstag, den 25. Mai 2024, den Finaltag der Amateure. Auf dem Programm stehen 21 Spiele. Gespielt wird zu vier verschiedenen Anstoßzeiten. Es ist die größte Fußball-Übertragung des Jahres. Für die Klubs geht es nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände, die Sieger treten in der kommenden Saison auch in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Alle Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei.

Start im Ersten um 11.30 Uhr

Die Übertragung im Ersten und im Livestream bei sportschau.de startet um 11.30 Uhr. Um 11.45 Uhr werden dann die ersten acht Spiele angepfiffen und in einer Konferenz live übertragen. Die weiteren Anstoßzeiten sind 13.45 Uhr, 15.45 Uhr und 16.45 Uhr. Die Spiele, die um 16.45 Uhr starten, werden im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten ohne eine Verlängerung direkt im Elfmeterschießen entschieden. Moderator ist Claus Lufen, Ansgar Brinkmann wird als Experte am Sportschau-Mikrofon sein.

Bis 19 Uhr zeigt das Erste damit mehr als sieben Stunden Amateurfußball mit einer bunten Mischung aus namhaften Traditionsklubs und reinen Amateurduellen. 16 der 21 Partien werden zudem in voller Länge im Livestream bei sportschau.de zu sehen sein. Mit dem 1. FC Mühlhausen, der SG Schneifel und dem SC Lahr sind auch drei Teams aus der Verbandsliga (6. Liga) mit dabei.

Balkausky: "Festtag für den deutschen Amateurfußball"

"Die Übertragung aller Landespokalendspiele in der Livekonferenz der ARD bietet dem Amateurfußball eine einzigartige mediale Plattform. Die neunte Auflage des Finaltags wird erneut großartige Geschichten schreiben. Ich bin mir sicher, dass sowohl die tausenden Fans in den Stadien als auch das Millionenpublikum vor den Bildschirmen wieder begeistert sein werden" , sagt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung.

Und ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky betont: "Der Finaltag der Amateure hat sich als Festtag für den deutschen Amateurfußball etabliert, und die Live-Konferenz wird die beeindruckende Stimmung aus den 21 Endspielstadien auch in diesem Jahr wieder zu den vielen Zuschauenden nach Hause transportieren. Die abendliche Übertragung des DFB-Pokalfinales rundet ein perfektes Gesamtpaket ab, das Highlights für jeden Fußballfan zu bieten hat."

Mit dem DFB-Pokalfinale geht es weiter

Direkt im Anschluss an die große Live-Übertragung starten die Vorberichte zum DFB-Pokalfinale. Auch die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen wird live im Ersten und auf sportschau.de zu sehen sein. Anstoß der Partie in Berlin ist um 20 Uhr.

64 Teams starten im DFB-Pokal

An der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/2025, die am 16. August startet, nehmen 64 Teams teil. 18 Teams aus der Bundesliga, 18 Mannschaften aus der 2. Bundesliga, die vier besten Klubs der 3. Liga und die 21 Landespokalsieger. Die drei größten Landesverbände schicken zwei Vereine ins Rennen: Bayern, Niedersachsen und Westfalen. In Westfalen darf auch der Meister der Oberliga im DFB-Pokal ran, in Bayern das stärkste Amateurteam der Regionalliga (Würzburger Kickers) und in Niedersachsen gibt es sogar zwei Landespokal-Wettbewerbe - einen für alle Klubs bis zur Oberliga und einen für die Teams aus der 3. Liga und der Regionalliga. Dort hat sich schon im März im Duell zweier Regionalligisten der SV Meppen gegen Blau-Weiß Lohne (2:0) durchgesetzt.

Erreicht ein Verbandspokalsieger einen der ersten vier Plätze der 3. Liga, rückt der unterlegene Finalist nach. Und da sich die Würzburger Kickers schon als Meister der Regionalliga Bayern für den DFB-Pokal qualifiziert haben, ist auch schon Endspielgegner FC Ingolstadt in der kommenden Saison dabei.

Die Spiele um 11.45 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Baden 1. FC Mühlhausen (VL) - SV Sandhausen (3.) Walldorf, Sportpark nein Berlin FC Viktoria 1889 (RL) - TuS Makkabi (OL) Berlin, Hans-Zoschke-Stadion ja Bremen SV Hemelingen (OL) - Bremer SV (RL) Oberneuland, Sportpark ja Hamburg FC Teutonia Ottensen (RL) - USC Paloma (OL) Hamburg, Stadion Hoheluft ja Saarland FC Homburg (RL) - 1. FC Saarbrücken (3.) Saarbrücken, Ludwigspark ja Sachsen-Anhalt Germania Halberstadt (OL) -

VfL Halle 96 (OL) - Hallescher FC (3.) Halle, HFC-Stadion ja Südwest TSV Schott Mainz (RL) - SV Gonsenheim (OL) Ingelheim, Stadion Blumengarten nein Thüringen ZFC Meuselwitz (RL) - FC Carl Zeiss Jena (RL) Meuselwitz, Arena ja

Die Spiele um 13.45 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Mecklenburg-Vorpommern Greifswalder FC (RL) - TSG Neustrelitz (OL) Greifswald, Volksstadion ja Mittelrhein Alemannia Aachen (RL) - Bonner SC (OL) Köln, Sportpark Höhenberg ja Niedersachsen VfV Hildesheim (OL) - Atlas Delmenhorst (OL) Hildesheim, Friedrich-Ebert-Stadion ja Rheinland TuS Koblenz (RL) - SG Schneifel (VL) Koblenz, Stadion Oberwerth nein Schleswig-Holstein SV Todesfelde (OL) - 1. FC Phönix Lübeck (RL) Todesfelde, Sportpark ja Südbaden SC Lahr (VL) - FC 08 Villingen (OL) Freiburg, Dreisamstadion nein

Die Spiele um 15.45 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Brandenburg Energie Cottbus (RL) - SV Babelsberg 03 ( RL) Cottbus, Stadion der Freundschaft ja Niederrhein Rot-Weiss Essen (3.) - Rot-Weiß Oberhausen (RL) Essen, Stadion an der Hafenstraße ja Sachsen FC Erzgebirge Aue (3.) - Dynamo Dresden (3.) Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion ja Württemberg SG Sonnenhof Großaspach (OL) - VfR Aalen (RL) Großaspach, Arena N.N.

Die Spiele um 16.45 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Bayern Würzburger Kickers (RL) - FC Ingolstadt (3.) Würzburg, Arena ja Hessen Türk Gücü Friedberg (OL) - Kickers Offenbach (RL) Frankfurt, FSV-Stadion ja Westfalen Arminia Bielefeld (3.) - SC Verl (3.) Bielefeld, Alm ja

Erläuterungen: VL (Verbandsliga, 6. Liga), OL (Oberliga, 5. Liga), RL (Regionalliga, 4. Liga), 3. (3. Liga)