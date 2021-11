Volle Stadien - Ein Auslaufmodell in der vierten Corona-Welle

Omikron verändert die Lage

FC-Geschäftsführer Thomas Wehrle argumentierte damit, dass bisher kaum Ansteckungen in Fußballstadien nachgewiesen worden seien. Laut dem "Kölner Stadtanzeiger" deckt sich diese Aussage mit Zahlen, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der laufenden Saison erhoben hat. Veröffentlicht hat die DFL diese Zahlen noch nicht, Details bleiben also unklar.

Die neue Omikron-Virusvariante mischt die Karten ohnehin neu. Sie war laut Stadt Köln auch der Grund dafür, dass 90 Minuten vor Spielbeginn die Maskenpflicht noch schnell verschärft wurde, fortan auch am Platz galt.

Virus-Variante als Rechtfertigung

Wie ansteckend die in Südafrika entdeckte Variante ist, welche Symptome sie auslöst und wie gut die Impfstoffe gegen sie wirken, muss noch erforscht werden.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sie als "besorgniserregend" eingestuft. Das könnte eine Vorlage für Landesregierungen sein, auch Maßnahmen zu rechtfertigen, die manche Politiker:innen bisher ausgeschlossen hatten.

Anreisen und Feiern als größte Gefahren bei Stadionbesuchen

Dass man die Lage in Fußballstadien neu bewerten müsse, sagt auch Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen. Stadionbesuche seien bei niedriger Inzidenz unter 2G-Regelungen, also nur mit geimpften und genesenen Zuschauern, zwar weitgehend sicher. "Bei diesen hohen Infektionszahlen und vor dem Hintergrund neuer und besorgniserregender Mutationen sind sie jedoch insbesondere ohne Masken und ausreichend Abstand einfach zu gefährlich" , sagte der Arzt und Bundestagsabgeordnete am Sonntag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Dahmens SPD-Kollege Karl Lauterbach verwies außerdem auf die Gefahren im Umfeld der Spiele. "Viele Menschen reisen gemeinsam in einem Auto an, infizieren sich gegenseitig und tragen die Infektion danach in andere Gruppen", sagte Lauterbach im WDR.

Inzidenzwerte variieren stark

Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ist für den 9. Dezember geplant. Einige Länder drängen zwar auf einen früheren Termin, aber auch nach der Konferenz könnte es bei vielen unterschiedlichen Lösungen bleiben. Denn die Inzidenzwerte variieren weiterhin stark. So liegt Sachsen am Sonntag bei 1205,5, Schleswig Holstein bei 150,8.