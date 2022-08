Underdog schlägt Pokalsieger Union Berlin zeigt es RB Leipzig erneut Stand: 20.08.2022 20:24 Uhr

Nach drei Liga-Siegen in Folge hat Union Berlin in der Fußball-Bundesliga erneut gegen RB Leipzig gewonnen. Basis dafür waren perfekte Konter.

Von Frank Menke

RB Leipzig entwickelt sich so langsam zu Union Berlins Lieblingsgegner. Die "Eisernen" schlugen die Sachsen am Samstagabend (20.08.2022) im Stadion an der Alten Försterei vor rund 22.000 Zuschauern mit 2:1 (2:0). Jordan Siebatcheu (32. Minute) brachte Union in Führung, Sheraldo Becker (38.) erhöhte. Willi Orban (84.) gelang nur noch der Anschlusstreffer. Es war der vierte Bundesliga-Erfolg in Serie gegen RB für die Mannschaft von Urs Fischer.

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden haben die Berliner einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Leipzig hinkt seinen eigenen Ansprüchen nach der aktuellen Niederlage und zuvor zwei Remis weit hinterher.

Etwas Aufregung um Foul an Werner

Die "Eisernen" bauten wieder einmal auf ihre Heimstärke und ihre Fans, schließlich haben in den vergangenen 23 Monaten dort nur Borussia Dortmund und Bayern München gewonnen. Nach einer etwas zähen Anfangsviertelstunde mit einem kleinen Aufreger wegen eines vermeintlich elfmeterwürdigen Fouls an Timo Werner hatten die Berliner die erste Großchance.

Simakan klärt vor der Linie, Werner mit Pfostentreffer

Julian Ryerson (15.) zielte aus dem Rückraum flach aufs linke Eck. RB-Torwart Janis Blaswich, der wegen einer Verletzung von Péter Gulácsi sein Liga-Debüt gab, hätte keine Chance gehabt, doch Mohamed Simakan klärte kurz vor der Linie. Vier Minuten später hatte der Pokalsieger seine erste Riesenchance. Werner lupfte den Ball über Union-Schlussmann Frederik Rönnow, traf aber nur den linken Innenpfosten.

Blitz-Konter schocken RB

RB zeigte die reifere Spielanlage, hatte im ersten Durchgang deutlich mehr Ballbesitz (76 Prozent), die Führung erzielte aber Union. Den ersten Blitz-Konter schloss Siebatcheu per Flachschuss zum 1:0 ab, das Stadion bebte. Noch mehr Ekstase machte sich sechs Minuten später breit, erneut nach einem schnellen Gegenstoß, den Becker im langen Eck vollendete.

Den Konter zur Führung veredelten die Berliner 13 Sekunden nach der Balleroberung, den zum 2:0 sogar nach zwölf Sekunden. Die Leipziger Defensive wirkte jedes Mal reichlich unsortiert.

RB mit Wut im Bauch aus der Kabine

Mit Wut im Bauch starteten die Leipziger in die zweite Halbzeit. So simpel wollten sich die ambitionierten Sachsen nicht abfertigen lassen. Doch Union hielt weiter mit einer kompakten und aggressiven Mannschaftsleistung dagegen und versuchte durchaus, ein drittes Tor nachzulegen.

Die Großchance zum Leipziger Anschlusstreffer hatte der eingewechselte Marcel Halstenberg (68.). Seinen Schuss nach einer Flanke ließ Rönnow unter der rechten Hand durchrutschen, doch auf der Linie klärte Ryerson im letzten Moment.

Besser machte es dann Orban sieben Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit, als ihm per Kopfball der Anschlusstreffer gelang. Am Ende zitterten die Berliner trotz Leipziger Sturmlaufs den Sieg über die Ziellinie. RB hatte in allen Statistiken die Nase vorn - nur nicht auf der Anzeigetafel.

Union nun bei Schalke, Leipzig gegen Wolfsburg

Union muss am kommenden Samstag (27.08.2022) um 15.30 Uhr bei Schalke 04 ran. Leipzig spielt zur selben Zeit daheim gegen den VfL Wolfsburg.