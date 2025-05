Landespokale im Norden Siege für Lübeck, Rostock, Lohne und Norderstedt Stand: 24.05.2025 16:22 Uhr

Hansa Rostock und der VfB Lübeck sind in den Landespokal-Endspielen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Für eine Überraschung sorgte BW Lohne in NIedersachsen. Eintracht Norderstedt holte in Hamburg den Pokal.

Durch ihre Erfolge sicherten sich die vier Clubs am Sonnabend einen Startplatz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in der kommenden Saison - und eine garantierte Einnahme von knapp 210.000 Euro.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde Drittligist Hansa Rostock seiner Favoritenrolle locker und souverän gerecht. Gegen Verbandsligist SV Pastow gewann der FCH mit 7:0 (3:0).

Im Müritzstadion in Waren sorgte Rostock schnell für klare Verhältnisse: Nils Fröling (16.), Sigurd Haugen (34.) und Cedric Harenbrock (45.+1) brachten Hansa auf die Siegerstraße. Erneut Haugen (49., 69.), Tim Krohn (65.) und Christian Kinsombi (90.) sorgten mit ihren Treffern nach dem Seitenwechsel für den Endstand. (Statistik zum Spiel)

VfB Lübeck souverän

Der VfB Lübeck tat sich deutlich schwerer. Der Regionalligist siegte im Finale von Schleswig-Holstein im eigenen Stadion an der Lohmühle mit 2:1 (2:0) gegen den Sechstligisten Kaltenkirchener TS. Bent Andresen traf nach einerm Torwartfehler in der elften Minute zum 1:0, John Xaver Posselt erhöhte kurz vor der Pause (44.).

Entschieden war die Partie alledings noch nicht. Kaltenkirchen gelang durch Finn Luca Rerop eine Viertelstunde vor dem Ende der Anschlusstreffer. (Statistik zum Spiel)

Faustdicke Überraschung durch Blau-Weiß Lohne

BW Lohne sorgte in Norddeutschland für die größte Überraschung. Der Regionalligist siegte an der Bremer Brücke bei Drittligist VfL Osnabrück mit 4:2 (2:2). Die Gäste suchten den Weg nach vorne und lagen bereits nach neun Minuten mit 2:0 in Führung. Erst köpfte Felix Schmiederer aus sechs Metern vollkommen unbedrängt ein (6.), dann legte Theo Janotta nach einer Ecke ebenfalls per Kopf nach (9.).

Osnabrück brauchte eine Weile, um den Doppelschlag zu verkraften, erhöhte in der hitziger werdenden Partie dann aber das Tempo. Bryang Kayo gelang der Anschlusstreffer (29.) - und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schloss Marcus Müller nach einem starken Solo überlegt zum 2:2 ab (45.+4).

Die Partie schien zu kippen, doch Osnabrück konnte nicht nachlegen und wurde für seine nachlässige Defensivarbeit zum dritten Mal bestraft. Nico Thoben köpfte Lohne erneut in Führung (63.). Und dann traf auch noch der vom VfL ausgeliehene Bernd Riesselmann für Lohne (76.) - 4:2 für den Viertligisten, der sich den Erfolg nicht mehr nehmen ließ. (Statistik zum Spiel)

Norderstedt siegt im Elfmeterschießen

Im Hamburger Pokalfinale gab es in der regulären Spielzeit keine Treffer. Ein Klassenunterschied zwischen dem Regionalligisten Eintracht Norderstedt und Oberligist USC Paloma wurde erst zum Ende des ersten Durchgangs deutlich.

Lucas Camacho hatte die beste Chance der Norderstedter, scheiterte in der 43. Minute mit seinem Flachschuss allerdings knapp. In der 69. Minute nahm der Offensivspieler einen Flankenball direkt, den Palomas Tom Burmeister an den eigenen Pfosten lenkte - Glück für den Fünftligisten in dieser Situation. Auf der Gegenseite hatte der Abwehrspieler des USC allerdings auch die größte Chance für seine Farben: Nach einem Eckball beförderte er den Ball knapp neben das Eintracht-Gehäuse (81.).

Es blieb nach 90 Minuten beim torlosen Remis, im Stadion an der Hoheluft ging es ins Elfmeterschießen. Dort konnte sich der Favorit aus Norderstedt am Ende mit 5:4 durchsetzen. (Statistik zum Spiel)

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 24.05.2025 | 19:30 Uhr