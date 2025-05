ATP-Turnier in Genf Novak Djokovic feiert 100. Turniersieg Stand: 24.05.2025 18:41 Uhr

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat kurz vor Beginn der French Open seinen historischen 100. Turniersieg eingefahren.

Der 38-Jährige setzte sich am Samstag (24.05.25) im Finale des ATP-Events in Genf mit 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) gegen den Polen Hubert Hurkacz durch und tankte so wichtiges Selbstvertrauen vor dem zweiten Grand Slam des Jahres.

Nach Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) ist Djokovic nun der dritte Spieler in der Geschichte der Open Era mit 100 Turniersiegen. Für den langjährigen Weltranglistenersten war es der erste Erfolg seit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, zuvor hatte der Grand-Slam-Rekordchampion in Shanghai und Miami die jeweiligen Endspiele verloren.

Mit Wildcard ins Turnier gestartet

Nach einer enttäuschenden Sandplatzsaison hatte Djokovic in der Schweiz eine Wildcard angenommen, um sich vor den am Sonntag beginnenden French Open in Form zu bringen. Beim Grand-Slam-Highlight in Paris trifft Djokovic in der ersten Runde zu Beginn der kommenden Woche auf Mackenzie McDonald (USA).

Am Samstagnachmittag lieferten sich die beiden Finalisten ein über weite Strecken ausgeglichenes Duell, erst im letzten Spiel des ersten Satzes kassierte Djokovic, momentan Sechster der Weltrangliste, das erste Break der Partie. Nachdem die Entscheidung im zweiten Durchgang erst im Tie Break fiel, verlor Djokovic gleich zu Beginn des dritten Satzes sein erstes Aufschlagspiel. In der Folge kämpfte sich der Serbe aber ins Spiel zurück und nahm Hurkacz, der zu den besten Aufschlag-Spielern der Tour gehört, ebenfalls ein Spiel ab. Nach 3:05 Stunden konnte Djokovic dann endlich jubeln, er verwandelte seinen ersten Matchball.