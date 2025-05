WDR-Sport French Open: Kniffliges Los für Struff, schwere Aufgabe für Altmaier Stand: 22.05.2025 17:47 Uhr

Die Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier stehen zum Auftakt der French Open in Paris vor keinen leichten Aufgaben.

Von Lukas Thiele

Der Warsteiner Struff trifft beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres in der ersten Runde auf den Österreicher Sebastian Ofner. Ofner, aktuell zwar nur Nummer 128 der Welt, befindet sich nach sieben Monaten Verletzungspause auf Comeback Tour. Zuletzt hat der 29-Jährige jedoch mit guten Ergebnissen auf sich Aufmerksam gemacht. Beim Masters in Rom kämpfte er sich aus der Qualifikation bis in die dritte Runde und schlug unter anderem auch den US-Amerikanischen Topspieler Francis Tiafoe.

Für Struff ist es dagegen bislang ein Jahr zum Vergessen. Bei den vergangenen Turnieren war für den 35-Jährigen meist schon in der ersten Runde Schluss. Nur in Madrid schaffte er es in Runde zwei, nachdem sein Erstrundengegner Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden aufgeben musste. Beim Turnier in Hamburg verlor Struff zuletzt in der ersten Runde gegen den 17-Jährigen Justin Engel.

Gegen Ofner trat Struff bislang erst ein Mal. Im vergangenen Jahr trafen beide beim Turnier in Hong Kong im Achtelfinale aufeinander. Ofner setzte sich knapp in drei Sätzen durch, alle Sätze wurden dabei erst im Tiebreak entschieden.

Altmaier trifft auf Fritz

Ein schweres Los hat auch Daniel Altmaier erwischt. Er trifft auf den Weltranglistenvierten Taylor Fritz aus den USA. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden. Der 26-Jährige Altmaier steht in diesem Jahr bislang bei neun Siegen und zwölf Niederlagen. Beim Turnier in Hamburg scheiterte er jüngst in der ersten Runde am Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Die Frech Open in Paris beginnen am kommenden Sonntag (25.05.2025). Das Finale findet am 8. Juni statt.