WDR-Sport Trotz Personalsorgen: BVB will versöhnlichen Saisonabschluss

Nach dem Aus im Playoff-Halbfinale wollen sich die Handballerin von Borussia Dortmund gegen den Thüringer HC Rang drei sichern.

Von Lukas Thiele

Am Ende war es eine Überraschung: Mit 26:32 verloren die Handallerinnen von Borussia Dortmund das entscheidende Spiel drei der Halbfinal-Serie gegen die HSG Blomberg-Lippe und verpassten damit den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Dort treffen nun die Lipperinnen auf den Hauptrundensieger und Titelverteidiger HB Ludwigsburg. Der BVB war als zweiter der Hauptrunde in die Playoffs gegangen.

Jetzt geht es beim BVB darum, die Saison zumindest versöhnlich zu beenden, nämlich mit dem dritten Platz. Am Freitag (23.05.2025, 20 Uhr) gastiert der Thüringer HC zum Spiel um Platz drei in Dortmund. Dabei wird keine Serie ausgespielt, sondern der Sieger des Spiel beendet die Saison offiziell auf Rang drei.

BVB-Trainer Groener: "Das muss Anreiz genug sein"

"Das ist unser letztes Heimspiel in dieser Saison gegen einen starken Gegner, das muss Anreiz genug für uns sein. Es geht darum, uns mit einem guten Spiel von unseren Fans zu verabschieden, und das geht am besten mit Platz drei, also mit einem Sieg gegen Thüringen", sagte BVB-Trainer Henk Groener.

Thüringen ist jedoch alles andere als ein leichter Gegner. Der HC schloss die Hauptrunde auf Rang vier ab und zwang auch die HB Ludwigsburg in ein entscheidendes drittes Spiel. Aber vor allem international haben die Thüringerinnen in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht und die EHF European League gewonnen. Mit Johanna Reichert hat der THC zudem die Torschützenkönigin der European League und der Handball-Bundesliga in ihren Reihen.

"Es treten zwei Mannschaften an, die das Spiel gewinnen wollen. Der Thüringer HC hat das Finale der European League gewonnen. Natürlich ist der THC richtig gut. Und Johanna Reichert ist zu Recht die beste Spielerin der Saison", sagte Groener.

BVB mit Personalsorgen - Torwart-Trainerin im Tor

Dazu kommt, dass den BVB Personalsorgen plagen. Gleich sieben Spielerinnen stehen Trainer Groener nicht zu Verfügung, darunter auch einige Schlüsselspielerinnen. Kapitänin Alicia Langer fällt mit einem gebrochnen Finger aus. Kreisläuferin Emma Olsson laboriert an einer Knieverletzung.

Besonders drückt der Schuh auf der Torhüterinnen-Position. Stammtorhüterin Sarah Wachter fehlt seit März mit einem Muskelbündelriss, die dritte Torfrau Nora Kothen ist am Knie operiert worden. Ersatztorhüterin Tess Lieder steht ebenfalls nicht zur Verfügung, nachdem sie in Spiel zwei gegen Blomberg-Lippe ihren dritten Kopftreffer der Saison kassierte. "Ich verstehe und akzeptiere die Entscheidung von Tess", sagte Groener.

Gegen Thüringen wird daher Torwart-Trainerin Clara Woltering zwischen den Pfosten stehen. Dort stand sie bereits in Spiel drei gegen die HSG Blomberg-Lippe - und hatte danach prompt muskuläre Probleme. "Der Körper reagiert auf die ungewohnte Belastung", sagte Groener.

Ein Saisonziel hat der BVB bereits erreicht. Als Zweiter der Hauptrunde spiel die Borussia in der kommenden Saison automatisch in der European League.

