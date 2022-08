Zwei Tore in der Nachspielzeit Werder gewinnt sensationell in Dortmund Stand: 20.08.2022 18:15 Uhr

Werder Bremen hat auf sensationelle Art und Weise seinen ersten Sieg nach der Bundesliga-Rückkehr gefeiert. Bis zur 89. Minute lagen die Bremer bei Borussia Dortmund mit 0:2 zurück und gewannen am Ende sensationell mit 3:2 (0:1).

Julian Brandt (45.+2) und Raphael Guerreiro (77.) brachten den BVB vermeintlich auf die Siegerstraße. Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.+4) schossen Werder aber noch zum Sieg.

Alle drei Torschützen waren Einwechselspieler. Der BVB kassierte nach zwei Siegen zum Auftakt die erste Niederlage.

Dortmunder Hauptbahnhof gesperrt

Zunächst war unklar, ob das Spiel um 15.30 Uhr angepfiffen werden könnte. Aufgrund eines Unwetters war der Dortmunder Hauptbahnhof am Samstag (20.08.2022) gesperrt, sodass die Fans massive Probleme bei der Anreise hatten.

Die Zuschauer, die es pünktlich ins Stadion geschafft hatten, sahen nach noch nicht einmal zwei Minuten den ersten Dortmunder Abschluss. Mo Dahoud schoss den Ball aus 20 Metern nur knapp am linken Pfosten vorbei.

Ein verheißungsvoller Auftakt, der sich aber nicht bestätigen sollte. Viele Fouls und technische Fehler ließen keinen Spielfluss aufkommen.

Kobel rettet zwei Mal gegen Ducksch

Nach rund 20 Minuten kam Werder dann besser ins Spiel und auch zu Chancen. Marvin Ducksch hatte gleich zwei Mal die Bremer Führung auf dem Fuß, schloss in der 34. Minute aber zu zentral ab und scheiterte an BVB-Keeper Gregor Kobel. In der 44. Minute parierte der Schweizer Schlussmann einen Freistoß des Bremer Stürmers.

Vom BVB kam offensiv wenig, doch dann kam Brandt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zog der Mittelfeldspieler von der rechten Seite in die Mitte und jagte den Ball mit links aus 18 Metern wuchtig und rechte untere Toreck (45.+2) und sorgte für die schmeichelhafte Dortmunder Pausenführung.

Bremen fordert Elfmeter

Werder kam mutig aus der Pause und übernahm ab der 50. Minute die Spielkontrolle. In der 55. Minute forderten die Bremer dann Elfmeter, nachdem der Ball Mats Hummels im Strafraum an den Arm gesprungen war. Weil Hummels sich mit dem Arm aber auf dem Boden abgestützt hatte, blieb die Pfeife von Schiedsrichter Florian Badstübner stumm.

Bremen kam aber auch so zu Chancen. Dortmunds Nico Schlotterbeck rettete in höchster Not gegen den einschussbereiten Anthony Jung (59.), dann rettete wieder Kobel gegen eine Direktabnahme von Ducksch (60.).

Die Dortmunder investierten in der Folge wieder mehr nach vorne, zunächst aber ohne zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Fast folgerichtig war es eine Standardsituation, die für die Entscheidung sorgte. Nach einer Ecke landete der zweite Ball vor den Füßen von Guerreiro. Der Portugiese zog aus 25 Metern wuchtig ab, Pavlenka sah den Ball spät und war machtlos (77.). Es war der zweite Dortmunder Abschluss, der direkt auf das Tor ging – und der zweite Treffer.

Bremen dreht das Spiel

Werder schien geschlagen, schöpfte in der 89. Minute noch einmal Hoffnung. Kobel wehrte einen Ball nach vorne ab, Buchanan schaltete am schnellsten und traf ins obere rechte Eck zum Anschluss. Und damit nicht genug. In der dritten Minute der Nachspielzeit flankte Amos Pieper in der Strafraum, wo Schmidt per Kopfball doch noch zum Ausgleich traf.

Doch es wurde noch verrückter: Nur eine Minute später verlor der BVB den Ball im Mittelfeld. Weiser spielte schnell in die Spitze auf Burke, der Werder tatsächlich noch zum Sieg schoss (90.+4).

BVB nun gegen Hertha, Werder empfängt Eintracht Frankfurt

Für den BVB geht es am vierten Spieltag am kommenden Samstag (27.08.2022) mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC weiter. Werder Bremen empfängt einen Tag später Eintracht Frankfurt.