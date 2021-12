Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Für die Borussen ist die Situation schwierig. Gladbach war als Anwärter für die Europapokalplätze in die Saison gegangen.

Hütter, für den der Klub eine stattliche Ablösesumme hinlegte, sollte die erfolgreiche Arbeit unter Marco Rose weiterführen. Zudem hatte kein Topspieler den Verein verlassen. Kampf um den Klassenerhalt - den hatten sie in Mönchengladbach zuletzt 2011.

Trotz des holprigen Beginns machte sich in der Mannschaft dann auch die Meinung breit, in der Tat zu Höherem berufen zu sein. Schließlich konnte man daheim Borussia Dortmund besiegen und feierte im DFB-Pokal einen viel beachteten und spektakulären 5:0-Sieg gegen Bayern München.

Kramer bleibt gelassen