Nummer eins im Doppel mit fast 44 Jahren Tennis-Oldie Bopanna - das Geheimnis des indischen Kaffees Stand: 24.01.2024 12:38 Uhr

Indiens Tennis-Oldie Rohan Bopanna steht bei den Australian Open mit seinem Doppel-Partner Matthew Ebden im Halbfinale und hat die Nummer eins in der Doppel-Weltrangliste erobert - mit fast 44 Jahren.

Aus gegebenem Anlass, ein Blick zurück ins Jahr 2002, als Rohan Bopanna sein Debüt als Tennis-Profi auf der ATP-Tour gab. Die Weltrangliste wurde von Lleyton Hewitt angeführt, in den Top-Ten standen Spieler wie Tommy Haas oder Andre Agassi. Roger Federer galt als junger, aufstrebender Star. Alles Tennis-Größen, die längst den verdienten Ruhestand genießen.

Bopanna, der im März seinen 44. Geburtstag feiern wird, ist aber immer noch aktiv - und das sogar sehr erfolgreich: Mit seinem mit seinem Halbfinaleinzug bei den Australian Open am Mittwoch (24.01.2024), an der Seite seines australischen Partners Matt Ebden, wird er ab der kommenden Woche als neue Nummer eins der Doppel-Weltrangliste geführt.

Neue Nummer eins im Doppel - mit 43 Jahren

" Die Nummer eins zu sein ist der Traum von jedem Spieler. Dies gilt für mich umso mehr, nachdem ich zwei Jahrzehnte dabei bin ", sagte Bopanna nach dem 6:4, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen die Argentinier Maximo Gonzales und Andres Molteni. Er sei sehr dankbar, sagte er im Interview in der Margaret Court Arena. Er wolle damit auch dem Tennis in Indien Sport etwas zurückgeben, dessen Entwicklung nach wie vor langsam voranschreite: " Der Tennissport in Indien braucht dies. "

24 ATP-Siege, aber noch keinen Grand-Slam-Titel

Bopanna steht zum ersten Mal in seiner mehr als 20 Jahre andauernden Karriere ganz oben im Ranking. 24 Turniersiege auf der ATP-Tour hat er im Doppel schon gesammelt. Auf den ersten Major-Titel wartet er immer noch - dies könnte er nun in Melbourne an der Seite von Ebden, Wimbledonsieger 2022 im Doppel, schaffen. Das Duo schaffte es zuetzt dreimal in Folge ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Bopanna richtete in Melbourne deshalb auch einen Dank an seinen Doppel-Partner und lobte die " große Beständigkeit " der gemeinsamen Arbeit in den vergangenen 13 Monaten.

Im vergangenen März gewann Bopanna mit Ebden an der Seite in Indian Wells - und wurde damit zum ältesten Spieler, der bei einem ATP-Masters-1000-Turnier triumphieren konnte. Den vorherigen Altersrekord hielt Daniel Nestor, einer von Bopannas früheren Doppel-Partnern, der aber auch längst nicht mehr aktiv ist.

Bopanna sprach in Melbourne auch davon, dass er viele andere inspirieren möchte. " Nicht nur im Tennis - Menschen auf der ganzen Welt, die 40 und älter sind. "

Bopannas Erfolgsgeheimnis: Viel Regeneration und indischer Kaffee

Darauf angesprochen, wie er es schafft, mit fast 44 Jahren noch auf dem höchsten Niveau mitspielen zu können, erzählte er auch immer wieder von seiner Herkunft. Seine Familie betreibt eine Kaffeeplantage in Coorg im indischen Bundesstaat Karnataka. Den heimischen Kaffee habe er immer auf der Tour dabei, dies sei sein Erfolgsgeheimnis, sagte er - vielleicht nur halb im Scherz.

Vor allem achte er aber sehr auf ausreichend Regeneration. Seine Knie seien nach mehr als 20 Jahren auf der Profi-Tour arg in Mitleidenschaft gezogen, sagte Bopanna bei Reuters. Er habe in beiden Knien praktisch keine Knorpelmasse mehr. Im vergangenen Jahr engagierte er eine belgische Physiotherapeutin, gemeinsam entwickelten sie ein spezielles Trainingsprogramm: " Kein Gewichtestemmen, kein Laufband, lieber eine Trainingseinheit weniger ", so Bopanna. Der Fokus liege komplett auf den Matches, " da will ich mich zu 100 Prozent fit fühlen ." In Melbourne ging diese Strategie bislang sehr gut auf.