Australian Open, Tag 9 Ukrainerin Jastremska in Melbourne weiter Stand: 22.01.2024 06:13 Uhr

Die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska hat bei den Australian Open überraschend das Viertelfinale erreicht.

Die 23-Jährige setzte sich in Melbourne gegen die favorisierte Viktoria Asarenka mit 7:6 (8:6), 6:4 durch. Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es Jastremska nun mit Linda Noskova zu tun. Die Tschechin profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe der Ukrainerin Jelina Switolina, die bereits beim Stand von 0:3 aus ihrer Sicht wegen einer Verletzung nicht mehr weiterspielen konnte.

"Es fühlt sich so an, als ob mein Herz aus meinem Körper herausspringt" , sagte Jastremska völlig überwältigt nach der Partie in der Rod Laver Arena. Es habe sich angefühlt, als habe sie die Partie 20 Mal verloren: "Unglaublich. Ich denke, ich habe gewonnen, weil ich eine große Kämpferin bin."

Im ersten Satz musste Jastremska im Tiebreak zwei Satzbälle abwehren. Auch im zweiten Satz zog Asarenka, die das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison 2012 und 2013 gewinnen konnte, schnell auf 3:0 davon. Doch Jastremska kämpfte sich zurück und verwandelte nach 2:07 Stunden ihren ersten Matchball. Sie ist damit die zweite Ukrainerin im Viertelfinale von Melbourne. Zuvor hatte am Sonntag bereits Marta Kostjuk ihr Achtelfinale gewonnen. Sie bekommt es nun mit der Amerikanerin Coco Gauff zu tun.

Hanfmann und Koepfer im Viertelfinale

Die deutschen Tennisprofis Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer haben überraschend als Doppel das Viertelfinale erreicht. Das Duo besiegte Marcel Granollers aus Spanien und Horacio Zeballos aus Argentinien 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4 und präsentiert sich in Melbourne trotz nur wenig gemeinsamer Doppel-Erfahrung gut abgestimmt. "Es ist jetzt nicht so, dass ich denke: 'Unglaublich'" , sagte Hanfmann: "Wir sind beide gut genug und können auch im Doppel Leute schlagen. Dass es jetzt bei einem Grand Slam so gut funktioniert, ist natürlich schon cool."

Am Sonntag hatte schon das Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz das Viertelfinale erreicht, im Halbfinale könnte es zu einem deutschen Duell kommen. Bereits in der zweiten Runde hatten Hanfmann und Koepfer, die im Einzel jeweils in der ersten Runde ausgeschieden waren, überraschend die australischen Titelverteidiger Rinky Hijikata und Jason Kubler ausgeschaltet.

Auch Siegemund im Doppel weiter

Auch Spezialistin Laura Siegemund zog mit ihrer neuen tschechischen Partnerin Barbora Krejcikova ins Viertelfinale ein. Das Duo schlug die US-Amerikanerin Emma Navarro und die Russin Diana Schnaider 6:4, 6:0. Krejcikova steht auch im Einzel im Viertelfinale von Melbourne.