Australian Open, Tag 6 Titelverteidigerin Sabalenka in Melbourne locker weiter 19.01.2024

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat bei den Australian Open im Schnelldurchgang das Achtelfinale erreicht. Bei den Männern ist Mitfavorit Jannik Sinner weiter ohne Satzverlust.

Die Weltranglisten-Zweite aus Belarus deklassierte am Freitag (19.01.2024) in Melbourne die Ukrainerin Lessia Zurenko mit 6:0, 6:0 und zeigte sich dabei erneut in bestechender Form. Nach gerade einmal 52 Minuten vor die völlig einseitige Partie in der Rod Laver Arena bereits wieder vorbei. Schon in der ersten Runde hatte sich Sabalenka gegen die deutsche Qualifikantin Ella Seidel erbarmungslos gezeigt und mit 6:0, 6:1 gewonnen.

"Ich bin einfach super glücklich mit dem Level, das ich im Moment spiele. Ich hoffe, ich kann das halten oder vielleicht sogar noch besser spielen", sagte Sabalenka. Im Achtelfinale trifft sie nun auf die US-Amerikanerin Amanda Anisimova, die bei ihrer Rückkehr auf der Grand-Slam-Bühne nach mentalen Problemen im vergangenen Jahr überzeugt und die Spanierin Paula Badosa 7:5, 6:4 besiegte.

Auch Gauff eine Runde weiter

Weiter in Topform präsentiert sich auch US-Open-Champion Coco Gauff. Die 19 Jahre alte Amerikanerin setzte sich gegen ihre Landsfrau Alycia Parks leicht und locker mit 6:0, 6:2 durch. "Ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie ich bislang spiele" , sagte Gauff.

Sinner weiter in Topform

Bei den Männern hat Mitfavorit Jannik Sinner seine Titel-Ambitionen erneut unterstrichen. Angefeuert von seinen "Carota Boys" auf der Tribüne zog der italienische Davis-Cup-Champion durch ein 6:0, 6:1, 6:3 gegen den Argentinier Sebastian Baez ins Achtelfinale ein. Der Weltranglisten-Vierte zeigt sich in Melbourne bisher in Topform und ist noch ohne Satzverlust.

"Ich fühle mich sehr gut hier" , sagte Sinner, der erneut zur Mittagszeit ran musste: " Ich spiele immer um 12.00 Uhr, in Italien ist es noch nachts. Danke an alle, die trotzdem gucken." Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zählt Sinner zum engsten Favoritenkreis, sein bestes Ergebnis in Australien ist der Viertelfinaleinzug 2022. Im Achtelfinale trifft er auf den Russen Karen Chatschanow oder Tomas Machac aus Tschechien.

Tsitsipas souverän

Auch Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas löste seine Drittrundenaufgabe souverän. Der griechische Weltranglisten-Siebte schlug den Franzosen Luca Van Assche 6:3, 6:0, 6:4 und trifft nun auf den an Position zwölf gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz.