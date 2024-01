Australian Open, Tag 4 Niederlagen für Korpatsch und Siegemund Stand: 17.01.2024 06:55 Uhr

Die deutschen Tennisspielerinnen Tamara Korpatsch und Laura Siegemund sind bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Erste große Überraschungen bei den Frauen.

Die 28 Jahre alte Hamburgerin Tamara Korpatsch verlor am Mittwoch (17.1.2024) bei den Australian Open in Melbourne gegen die an Nummer neun gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova deutlich mit 2:6, 2:6 und schied damit in der zweiten Runde aus.

Nachdem die Partie wegen Regens mit rund drei Stunden Verspätung begonnen hatte, hatte Korpatsch bereits früh im Spiel körperliche Probleme. Die Nummer 80 der Welt musste schon beim Stand von 1:2 im ersten Satz am Rücken behandelt werden und ließ sich während der Partie immer wieder massieren.

Trotz der medizinischen Hilfe fand Korpatsch aber zu keiner Zeit ihren Rhythmus. Krejcikova dominierte die Partie und holte sich nach 41 Minuten den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang gelangen der Tschechin zwei schnelle Breaks. Nach 1:25 Stunden war die Partie vorbei und das Aus für Korpatsch besiegelt.

Siegemund zu fehlerhaft

Laura Siegemund unterlag der Lokalmatadorin Storm Hunter mit 4:6, 6:3, 3:6 und muss ihren Fokus nun auf die Doppel-Konkurrenz legen, in der sie mit Krejcikova antritt.

Siegemund zeigte gegen Hunter zwar erneut eine kämpferisch überzeugende Leistung, dieses Mal wurde der Einsatz der Schwäbin aber nicht belohnt. Angetrieben von den australischen Fans zeigte die 29 Jahre alte Lokalmatadorin eines der besten Spiele ihrer Karriere und machte nach 2:21 Stunden das Weiterkommen perfekt. Im Vorjahr hatte die 35-Jährige noch die dritte Runde erreicht.

Damit ist Tatjana Maria die letzte verbliebene Deutsche beim ersten Major-Turnier des Jahres, sie bestreitet ihre Zweitrundenpartie am Donnerstag gegen die Italienerin Jasmine Paolini.

16 Jahre alte Andrejewa überrascht

Die 16 Jahre alte Russin Mirra Andrejewa hat für die erste große Überraschung gesorgt. Andrejewa gewann gegen Ons Jabeur aus Tunesien mit 6:0, 6:2 und feierte damit ihren ersten Sieg gegen eine Gegnerin aus den Top Ten.

Die Russin, die im vergangenen Jahr bei den Juniorinnen im Finale stand, benötigte lediglich 54 Minuten für ihren Erfolg. "Im ersten Satz habe ich unglaubliches Tennis gespielt, das habe ich selbst nicht von mir erwartet ", sagte Andrejewa nach ihrer beeindruckenden Vorstellung.

In Caroline Wozniacki scheiterte eine weitere prominente Spielerin. Die Melbourne-Siegerin von 2018 verlor gegen die 20 Jahre alte russische Qualifikantin Maria Timofeewa völlig überraschend mit 6:1, 4:6, 1:6.

Coco Gauff gewann ihr Zweitrundenmatch mit etwas Mühe 7:6 (7:2), 6:2 gegen ihre US-amerikanische Landsfrau Caroline Dolehide und bleibt in 2024 ungeschlagen.

Sinner und de Minaur souverän in der zweiten Runde

Jannik Sinner zeigt sich derweil in guter Form. Der Italiener zog durch ein 6:2, 6:2, 6:2 gegen den Niederländer Jesper de Jong souverän in die dritte Runde ein.

Lokalmatador Alex de Minaur besiegte den Italiener Matteo Arnaldi problemlos mit 6:3, 6:0. 6:3 und nährte die Hoffnungen der australischen Fans auf einen Heimsieg.