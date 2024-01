Zweiter Tag der Australian Open Laura Siegemund und Tatjana Maria siegreich Stand: 15.01.2024 07:59 Uhr

Laura Siegemund hat in der ersten Runde der Australian Open für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Doppelspezialistin aus Metzingen rang am Montag die an Position 17 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa nach einem Dreisatz-Krimi mit 6:2, 3:6, 7:6 (11:9) nieder.

Kurz darauf gewann auch Tatjana Maria ihre Auftakt-Partie gegen Camila Osorio aus Kolumbien mit 7:5, 6:7 (4:7), 6:4 und trotzte dabei auch zwischenzeitlichen Kreislaufproblemen. Zum Auftakt am Sonntag hatte bereits Tamara Korpatsch die erste Runde überstanden. Qualifikantin Ella Seidel war dagegen ausgeschieden.

Laura Siegemund spielt mehr als drei Stunden

Siegemund startete bei 30 Grad im sommerlichen Melbourne stark und holte sich ohne große Probleme den ersten Satz. Danach hatte sie aber Schwierigkeiten mit ihrem Aufschlag und brachte im gesamten zweiten Satz nicht einmal ihr Service durch. Die Entscheidung fiel so im dritten Satz, wo Siegemund zunächst einem Rückstand hinterherlief.

Die Nummer 78 der Welt belohnte sich am Ende für eine große Willensleistung und verwandelte nach 3:01 Stunden ihren zweiten Matchball. Sie bekommt es nun mit der australischen Qualifikantin Storm Hunter zu tun. Im Interview bei Eurosport wirkte die 35-Jährige sichtlich ergriffen. "Es ist nicht so einfach, aber muss es so tough sein?" fragte sie.

Speziell die Unterstützung des australischen Publikums habe ihr geholfen, weshalb sie zu sich selbst gesagt hätte: "Spiel, was du fühlst!" Bundestrainerin Barbara Rittner bescheinigte ihr mit fast 36 "das beste Tennis der Karriere." Das sei sicher der Endspurt der Laufbahn, "aber so ein Endspurt kann auch lang sein" .

Tatjana Maria holt 1:5-Rückstand auf

Maria machte im ersten Satz einen 1:5-Rückstand wett, im zweiten Durchgang gab sie dann eine 5:2-Führung her und verlor den Satz noch im Tiebreak. Danach musste die deutsche Nummer eins bei hohen Temperaturen von um die 30 Grad minutenlang behandelt werden, weil sie bei der Hitze offenbar Kreislaufprobleme bekommen hatte.

Die zweifache Mutter überstand die Schwächephase aber und war im dritten Abschnitt wieder die dominierende Spielerin. Nach 2:52 Stunden verwandelte Maria ihren ersten Matchball und lehnte danach völlig erschöpft am Netz. Sie bekommt es nun mit der Italienerin Jasmine Paolini zu tun. "Ich bin überglücklich, dass ich gewonnen habe" , sagte die 36-Jährige. "Ich musste bis zum letzten Punkt fighten. Ich muss mich jetzt ersteinmal erholen."

Am zweiten Tag der Australian Open sind gleich sechs deutsche Tennisprofis im Einsatz. Alexander Zverev und Angelique Kerber bestreiten ihre Erstrunden-Partien dagegen erst am Dienstag.

Coco Gauff bereits bester Laune

US-Open-Siegerin Coco Gauff hat am Montag (15.01.2024) ohne Mühe die zweite Runde erreicht. Die 19 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich am Montag in Melbourne gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova mit 6:3, 6:0 durch. Gauff benötigte genau eine Stunde für ihren Erfolg.

In der zweiten Runde trifft die US-Amerikanerin auf ihre Landsfrau Caroline Dolehide. "Ich fühle mich gut, ich will einfach Spaß haben. Das hier in Australien ist auf jeden Fall der "Happy Slam", und das versuche ich zu sein" , sagte Gauff.

Frühes Aus für Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova

Das frühe Aus ereilte hingegen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova. Die Tschechin, Nummer sieben der Welt, war gegen die überragend aufspielende ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska chancenlos und unterlag 1:6, 2:6. Jastremskas Landsfrau Elina Switolina, an Position 24 gesetzt, zog durch ein ungefährdetes 6:2, 6:2 gegen die Australierin Taylah Preston in die nächste Runde ein.

Daniil Medwedew klagt über die Hitze

Bei den Männern hat Mitfavorit Daniil Medwedew seine Auftakthürde nach Anlaufschwierigkeiten gemeistert. Der Russe profitierte beim Stand von 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Terence Atmane aus Frankreich und erreichte in Melbourne zum siebten Mal in Folge in die zweite Runde.

"Es war ein schweres Match, es waren brutale Bedingungen. Es ist sehr heiß" , sagte der Finalist der Jahre 2021 und 2022 nach seinem Match in der australischen Mittagssonne. Der Weltranglistendritte trifft nun auf den Finnen Emil Ruusuvuori.