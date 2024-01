Australian Open, Tag 5 Alexander Zverev zittert sich in Runde drei Stand: 18.01.2024 06:44 Uhr

Alexander Zverev hat bei den Australian Open ein frühes Aus nur mit ganz viel Mühe abwenden können. Auch die Polin Iga Swiatek hat große Probleme.

Alexander Zverev gewann am Donnerstag (18.1.2024) in Melbourne gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein mit 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7) und zog beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison damit in die dritte Runde ein. Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug bekommt es Zverev am Samstag mit Alex Michelsen aus den USA zu tun.

Gegen Klein verwandelte der 26-Jährige nach 4:30 Stunden seinen ersten Matchball. "Um ehrlich zu sein, er hätte den Sieg heute mehr verdient gehabt, aber so ist Tennis manchmal" , sagte Zverev im On-Court-Interview: " «Ich hätte lieber in eineinhalb Stunden gewonnen, aber er hat unglaublich gut gespielt. Ich wusste lange nicht, was ich machen sollte». Ich dachte, es gibt heute um 23 Uhr einen Heimflug für mich."

Gegen den furios aufspielenden 163. der Weltrangliste fand der 26-Jährige kaum zu seinem Spiel, auch eine 1:0-Satzführung brachte ihm kein Selbstvertrauen. Von seiner starken Form zum Jahresstart war nichts zu sehen.

Im Tiebreak des vierten Satzes behielt er mit starken Nerven die Oberhand und drehte dann im fünften Durchgang entscheidend auf. Zverev wirkte bei seinem zweiten Auftritt im Melbourne Park in diesem Jahr lange Zeit unkonzentriert und energielos.

Iga Swiatek mit Mühe in dritter Runde

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist nur mit Mühe in die dritte Runde eingezogen. Die 22 Jahre alte Polin siegte gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins unter dem geschlossen Dach der Rod Laver Arena mit 6:4, 3:6, 6:4. Nach fast drei Stunden Spielzeit nutzte sie ihren dritten Matchball zum Sieg. Am Yarra River ist der Halbfinaleinzug 2022 ihr bisher bestes Ergebnis. . In der dritten Runde wartet auf Swiatek die Tschechin Linda Noskova.