Australian Open, Tag 8 Djokovic in Melbourne locker ins Viertelfinale Stand: 21.01.2024 08:32 Uhr

Topfavorit Novak Djokovic hat bei den Australian Open im Schongang das Viertelfinale erreicht.

Der Serbe besiegte am Sonntag (21.01.2024) den Franzosen Adrian Mannarino in nur 1:44 Stunden Spielzeit mit 6:0, 6:0, 6:3 und kommt auf seinem Weg zur Titelverteidigung in Melbourne immer besser in Schwung.

"Ich habe stark gespielt, vom Anfang bis zum Ende" , sagte Djokovic, der sich von einer kleinen Infektion gut erholt zeigte: "Die vergangenen Tage waren wirklich gut, es geht in die richtige Richtung - gesundheitlich und sportlich."

Djokovic nun gegen Taylor Fritz

Nächster Gegner des zehnmaligen Turnierchampions ist im Viertelfinale der US-Amerikaner Taylor Fritz. Der Weltranglistenzwölfte schaltete den griechischen Vorjahresfinalisten Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3 aus.

"Du brauchst dein bestes Level gegen Djokovic. Aber ich bin selbstbewusst und habe eine Chance", sagte Fritz, der in Melbourne erstmals in der Runde der letzten acht steht. "Es wird hart, es gibt keine einfachen Matches mehr" , sagte Djokovic.

Auch Krawietz/Pütz im Viertelfinale

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht bei den Australian Open ebenfalls im Viertelfinale. Das Duo setzte sich im Achtelfinale gegen den Argentinier Marcelo Arevalo und den Kroaten Mate Pavic klar mit 6:3, 6:3 durch.

Dabei meisterten Krawietz und Pütz auch ein kleines Kuriosum. Denn ausgerechnet beim Matchball wurde die Partie wegen Regens für ein paar Minuten unterbrochen. Doch das an Nummer acht gesetzte Duo ließ sich nicht aus dem Rhythmus bringen, kehrte auf den Platz zurück und machte den Sieg schnell perfekt.