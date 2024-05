Einzug ins Final Four SC Magdeburg besiegt Kielce nach Siebenmeter-Werfen Stand: 01.05.2024 22:45 Uhr

Der SC Magdeburg hat zum zweiten Mal in Folge das Final-Turnier der Handball-Champions-League erreicht. Das Viertelfinal-Aus war nur noch ein Wurf entfernt, aber der SCM zog gegen Industria Kielce den Kopf noch aus der Schlinge. Das Wiegert-Team gewann nach Siebenmeter-Werfen.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat auf denkbar dramatische Art und Weise das Final Four in der Handball-Champions-League erreicht. Im Viertelfinal-Rückspiel rang der SCM Vorjahresfinalist Industria Kielce in einem nervenzerfetzenden Thriller mit 27:25 nach Siebenmeter-Werfen nieder.

Bei Ende der regulären Spielzeit hatte der Bundesliga-Spitzenreiter mit 23:22 (11:13) vorne gelegen und damit die 26:27-Niederlage aus dem Hinspiel ausgeglichen. Am Donnerstag kann der deutsche Rekordmeister THW Kiel dem SCM in die Final-Four-Endrunde ( 8./9. Juni ) in Köln folgen.

Erste SCM-Führung in der 21. Minute

Magdeburg fand gegen Kielce für die angestrebte Aufholjagd zunächst nicht in den erhofften Rhythmus. Lange musste die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert einem Rückstand nachlaufen, ehe die Gastgeber erst nach 21 Minuten erstmals in Führung gingen - durch Torhüter Sergej Hernandez. Mit dem Rücken zur Wand gelang den Hausherren nach der Pause durch eine bemerkenswerte Steigerung die Wende.

SCM-Linksaußen Lukas Mertens spielte diesmal von Beginn an.

Herausragender SCM-Spieler neben dem starken Keeper Hernandez war Omar Magnusson mit sechs Treffern im Spielverlauf und auch dem entscheidenden Tor im Siebenmeterwerfen.Auf der Gegenseite konnte Wolff den K.o. seines Teams trotz mehrerer Siebenmeter-Paraden nicht verhindern.

Hernandez wehrte Matchball ab

Im Siebenmeter-Werfen stand der SCM vor dem Aus, als die Gäste zum entscheidenden 4:3 antraten. Aber Torwart Hernandez parierte gegen Daniel Dujshebaev. Weil der Spanier danach auch den nächsten Kielce-Wurf abwehrte, hatte Magnusson gegen den deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff die Chance zur Entscheidung machen - und die gelang dem Isländer.

Kiel nur noch Außenseiter

Kiel kann am Donnerstag gegen Montpellier HB für die erste Endrunde in der europäischen Königsklasse mit zwei Bundesliga-Mannschaften seit seinem Titelgewinn vor zehn Jahren sorgen. Allerdings sind die Chancen der Zebras nach der 30:39-Hinspielpleite in Frankreich nur noch ausgesprochen gering.

Auch Aalborg in Köln dabei

Wie Magdeburg hat auch schon Aalborg BK das Ticket nach Köln in der Tasche. Die Dänen setzten sich gegen den ungarischen Topklub Veszprem HC mit 33:28 (Hinspiel: 31:32) durch. Einen weiteren Final-Four-Teilnehmer spielen am Donnerstag der FC Barcelona und Paris St. Germain (Hinspiel: 30:22) aus.

____

sid/cke