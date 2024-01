Australian Open, Tag 11 Doppel Hanfmann/Koepfer im Halbfinale Stand: 24.01.2024 07:36 Uhr

Das deutsche Tennis-Doppel Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer hat bei den Australian Open überraschend das Halbfinale erreicht. Für das Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz kam dagegen das Aus. Bei den Frauen erreichte die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska das Halbfinale. Das Tennis-Highlight aus deutscher Sicht wird das Viertelfinal-Duell zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz (ab ca. 10.30 Uhr im Ticker).

Hanfmann und Koepfer besiegten am Mittwoch (24.01.2024, Ortszeit) Hugo Nys aus Monaco und Jan Zielinski aus Polen mit 6:4, 7:6 (7:3) und präsentierten sich in Melbourne trotz nur wenig gemeinsamer Doppel-Erfahrung weiter perfekt abgestimmt.

Hanfmann: "Hat Klick gemacht"

" Es fühlt sich einfach großartig an, es macht viel Spaß. Wir wollen so weitermachen ", sagte Koepfer, sein Partner Hanfmann ergänzte: " In unserem Spiel hat es in diesen eineinhalb Wochen einfach Klick gemacht, wir lieben es und genießen jede Sekunde ."

Hanfmann und Koepfer, die im Einzel jeweils in der ersten Runde ausgeschieden waren, hatten bereits in der zweiten Runde für Furore gesorgt und überraschend die australischen Titelverteidiger Rinky Hijikata und Jason Kubler ausgeschaltet.

Aus für Krawietz/Pütz

Im Kampf um das Finalticket warten nun die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori, die das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz mit 7:5, 6:4 besiegten. Krawietz war im Mixed-Doppel am Dienstag an der Seite seiner Partnerin Nicole Melichar-Martinez aus den USA ausgeschieden, ebenso wie Laura Siegemund mit ihrem belgischen Partner Sander Gille.

Bopanna Nummer eins im Doppel-Ranking - mit 43 Jahren

Der indische Tennisspieler Rohan Bopanna hat mit seinem Partner Matthew Ebden ebenfalls das Halbfinale erreicht - und ist im Alter von 43 Jahren zur Nummer eins der Welt im Herren-Doppel aufgestiegen. Das Duo besiegte am Mittwoch mit und erreichte in Melbourne erstmals die Vorschlussrunde. " Danke an mein Team, sie mussten mit mir durch schwere Momente gehen. Danke an meinen Partner Matthew. Das ist wirklich speziell und wird immer eine unglaubliche Erfahrung bleiben ", sagte Bopanna nach dem 6:4, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen die Argentinier Maximo Gonzales und Andres Molteni. Bopanna wird im März 44 Jahre alt und ist seit über 20 Jahren Profi. " Ich denke, dass es eine Menge Leute inspirieren wird. Nicht nur im Tennis - Menschen auf der ganzen Welt, die 40 und älter sind. "

Qualifikantin Jastremska im Halbfinale

Die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska hat in Melbourne das Halbfinale erreicht. Die 23-Jährige gewann gegen die 19 Jahre alte Tschechin Linda Noskova mit 6:3, 6:4 und erreichte damit als erste Qualifikantin seit 46 Jahren bei den Australian Open das Halbfinale. Jastremska verwandelte in der Rod Laver Arena nach 1:19 Stunden ihren ersten Matchball und machte damit den größten Erfolg ihrer bisherigen Tennis-Karriere perfekt.

"Es ist schön, Geschichte zu schreiben. 1978 war ich noch nicht einmal geboren ", sagte Jastremska nach ihrer souveränen Leistung. " Es hat sich gar nicht so angefühlt, dass ich richtig gut gespielt habe. Aber ich bin überglücklich, dass ich im Halbfinale stehe. "

Im Halbfinale trifft Jastremska am Donnerstag entweder auf die Russin Anna Kalinskaja oder Zheng Qinwen aus China. Das andere Halbfinale bestreiten Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus und US-Open-Champion Coco Gauff aus den USA.

Zverev in der Night Session gegen Alcaraz

In der Night Session, die ab 9.00 Uhr deutscher Ortszeit mit dem Duell zwischen Kalinskaja und Qinwen beginnt, kommt es zum mit Spannung erwarteten Viertelfinal-Duell zwischen Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev und Carlos Alcaraz.