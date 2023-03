Bayern-Sportchefin Rech fordert Professionalisierung des Frauen-Fußballs Stand: 21.03.2023 06:02 Uhr

Bianca Rech fordert als Sportliche Leiterin beim FC Bayern mehr Professionalisierung im Frauen-Fußball. "Wir wollen mehr Sichtbarkeit, auch durch entsprechende TV-Verträge, gleichzeitig wurden zuletzt teils kurzfristig mehrere Spiele abgesagt, weil der Rasen gefroren war", sagte Rech der "Süddeutschen Zeitung". "Das passt nicht zusammen, so etwas darf in Zukunft nicht mehr passieren."

Die Sportchefin des FC Bayern forderte: "Rasenheizung, Flutlicht und eine angemessene Infrastruktur müssen für Mannschaften in der 1. Bundesliga Grundvoraussetzung sein." Die Fußballerinnen des FC Bayern München gehören zu den Topteams in der Bundesliga und empfangen heute (18.45 Uhr, DAZN) im Champions-League-Viertelfinale in der Allianz Arena den WFC Arsenal.