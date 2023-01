DFB-Pokal Goretzka nach Pause vor Bayern-Rückkehr in Mainz Stand: 31.01.2023 15:18 Uhr

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka steht beim FC Bayern nach seiner Pause wegen muskulärer Probleme vor der Rückkehr im DFB-Pokal.

"Es geht ihm wieder gut. Er hat gestern gut trainiert und ein paar Extra-Einheiten gemacht", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag. Goretzka hatte das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt verletzt verpasst. Auch die zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich, Dayot Upamecano und Torhüter Yann Sommer erwartet Nagelsmann im Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) einsatzbereit.

Voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen wird laut Nagelsmann dagegen Ersatztorhüter Sven Ulreich. "Er hat Probleme mit der Rippe, das ist ein Schmerz-Thema. Er fährt mit, es sieht aber eher so aus, dass er nicht zur Verfügung stehen wird", sagte der Trainer.

Nach zuletzt drei Remis in der Bundesliga peilt Nagelsmann in Mainz den ersten Sieg im neuen Jahr an. "Es ist ein K.o.-Spiel, daher wäre es sinnvoll, dass wir gewinnen", sagte der 35-Jährige.

Zuletzt waren die Münchner im Pokal zweimal schon in der zweiten Runde ausgeschieden. "Die letzten zwei Pokal-Saisons waren nicht der Anspruch des FC Bayern und nicht meiner", sagte Nagelsmann dazu. Die Partie gegen Mainz sei nun "ein ganz wichtiges Spiel, auch was die Psyche angeht. Um eben in diesen Lauf zu kommen, um in den ganz großen entscheidenden Wochen die nötige Präsenz zu haben."