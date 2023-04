Nationalmannschaft Gladbacher Hofmann rechnet mit Rückkehr in DFB-Auswahl Stand: 29.04.2023 10:22 Uhr

Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach ist zuversichtlich, dass ihn Bundestrainer Hansi Flick künftig wieder für Spiele der Fußball-Nationalmannschaft nominieren wird.

Flick hatte den WM-Teilnehmer in den ersten Partien dieses Jahres nicht in seinen Kader berufen. Der Bundestrainer habe öffentlich kommuniziert, dass er zuletzt auf einige Spieler verzichtet habe, weil er etwas ausprobieren wollte, erklärte Hofmann in einem Interview des Portals "Sportbuzzer". "Deshalb bin ich guter Dinge, dass meine Nationalmannschaftskarriere noch nicht vorbei ist", sagte der 30-Jährige.

Zuletzt bei WM im Einsatz

Hofmann hat bislang 19 Länderspiele absolviert und stand beim WM-Vorrunden-Aus im vergangenen Herbst in Katar in den Partien gegen Japan und Spanien zuletzt auf dem Feld. Das eine oder andere gewonnene Spiel könne durchaus für gute Stimmung sorgen, mit ein paar Siegen alleine sei es selbstverständlich aber nicht getan, sagte Hofmann zur derzeitigen Atmosphäre rings um die Nationalmannschaft.

"Es muss auch wieder Konstanz zu sehen sein. Der Anspruch an die deutsche Nationalmannschaft ist nun mal sehr hoch, und man erwartet immer, dass wir bei einem großen Turnier erfolgreich sind", erklärte der vielseitig einsetzbare Hofmann. Wenn dies gelinge, sei er felsenfest davon überzeugt, dass die DFB-Auswahl die Fans mitreißen und auch dauerhaft wieder für sich gewinnen könne. Deutschland ist im Sommer kommenden Jahres Gastgeber für die Endrunde der Europameisterschaft.