Bundesliga | Relegation Die drei "Gamechanger": FCH kämpft sich gegen Elversberg zurück Stand: 22.05.2025 23:33 Uhr

Der 1. FC Heidenheim zeigt im Hinspiel der Relegation gegen die SV Elversberg nach einem Zwei-Tore-Rückstand große Moral. Einen entscheidenden Impuls setzt Trainer Frank Schmidt in der Halbzeitpause.

Von Michi Glang

Der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg haben sich in einem temporeichen und sehenswerten Relegationsspiel 2:2 (0:2) getrennt. "Es war ein offener Schlagabtausch, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Eigentlich müssen wir in Führung gehen in der ersten Halbzeit", sagte FCH-Trainer Schmidt im Sportschau-Interview. "Mit 0:2 hinten zu sein, macht vieles kompliziert, aber nicht unlösbar. In der zweiten Halbzeit haben wir uns das [...] mit viel Engagement und Leidenschaft auch verdient."

Im Duell der beiden dienstältesten Trainer im deutschen Profifußball - Horst Steffen steht in Elversberg seit 2018 in der Verantwortung, Frank Schmidt in Heidenheim seit 2007 - gab es kein großes Abtasten. Schon in der 2. Minute hatte Niklas Dorsch die große Chance zur Führung, vertändelte den Ball aber.

SV Elversberg eiskalt beim FCH

Der FCH war die aktivere Mannschaft, wurde dann aber durch das 0:1 durch Lukas Petkov (18. Minute) kalt erwischt. Heidenheim war auch nach dem Rückstand der unbedingte Wille anzumerken, zurück ins Spiel zu kommen. Stattdessen schlug die SVE erneut zu. Tom Zimmerscheid bediente Torjäger Fisnik Asllani, der eiskalt zum 2:0 traf (42.). Fast mit dem Pausenpfiff jubelten die Heidenheimer über den vermeintlichen Anschlusstreffer. Doch vor Omar Traorés sattem Rechtsschuss hatte eine Abseitsstellung vorgelegen.

"Wir hatten in der ersten Halbzeit riesige Chancen, da müssen wir einfach konsequenter werden", sagte Mathias Honsak. Für die zweiten 45 Minuten habe Trainer Frank Schmidt der Mannschaft mitgegeben, "weiter Druck zu machen und nicht die Köpfe hängen zu lassen". Zudem wechselte der FCH bereits zur Pause drei Mal. Bubu Zivzivadze, Paul Wanner und Leo Scienza kamen für Marvin Pieringer, Adrian Beck und Dorsch. "Alle drei können Gamechanger sein", sagte Schmidt, der sich in seiner Entscheidung bestätigt sah: "Alle drei hatten einen großen Impact auf das Spiel."

Elversberg verpasst dritten Treffer - FCH schlägt zu

Im zweiten Abschnitt hatte dennoch Elversberg in Person von Muhammed Damar zunächst die große Chance aufs 3:0, bevor die Heidenheimer aufdrehten. Honsak traf die Latte, Zivzivadze köpfte knapp vorbei, dann traf Tim Siersleben nach Freistoß von Scienza per Abstauber (62.) - neue Hoffnung am Schlossberg. Drei Minuten später zog Scienza erneut ab, Keeper Nicolas Kristof kratzte den Ball aus der Ecke, doch Honsak war zur Stelle und machte das 2:2. "Wir wussten, dass der Torwart den ein oder anderen Weitschuss auch mal liegen lässt. Deshalb habe ich darauf spekuliert. Ich bin froh, dass das aufgegangen ist", sagte Honsak nach dem Abpfiff.

In der Schlussphase drängte Heidenheim auf den Siegtreffer, während bei den Saarländern spürbar die Kräfte schwanden. Chancen gab es auf beiden Seiten, Treffer fielen bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Sven Jablonski aber nicht mehr. "Am Ende ist Elversberg ein bisschen die Kraft ausgegangen, da konnten wir nochmal extrem Druck machen. Schade, dass wir das 3:2 nicht mehr machen konnten. Aber nach der nicht so guten ersten Halbzeit können wir zufrieden sein mit dem 2:2", sagte Honsak. "Wir nehmen den Schwung mit und wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Dass sie spielerisch sehr stark sind, wissen wir jetzt auch. Das haben wir selbst auf dem Platz erlebt."

Rückspiel am Montag

Welcher der beiden Klubs sich den letzten freien Platz für die Bundesliga-Saison 2025/2026 sichert, entscheidet sich am kommenden Montag (26.05.2025). Dann empfängt die SV Elversberg die Heidenheimer um 20:30 Uhr zum Rückspiel im Stadion an der Kaiserlinde.

Schmidt geht mit einem "sehr guten Gefühl" ins Rückspiel. "Weil die Mannschaft bereit ist, diese Widerstände, von denen ich vor dem Spiel gesprochen habe, zu überwinden", sagte der FCH-Coach. Ob die Zuversicht in Heidenheim jetzt größer ist als vor dem Anpfiff? "In der Halbzeit nicht, aber jetzt auf jeden Fall", sagte Schmidt.

