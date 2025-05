Fußball | Meinung VfB Stuttgart gegen Bielefeld - ein Gewinner steht bereits vor dem Pokalfinale fest Stand: 22.05.2025 07:55 Uhr

Im Finale des DFB-Pokals stehen mit dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld zwei Traditionsklubs. Der Fußball steht somit bereits jetzt als Gewinner fest, findet SWR-Sportredakteur Johann Schicklinski.

Von Johann Schicklinski

Fußball-Fans werden sich erinnern: Nach dem Triumph mit RB Leipzig im DFB-Pokalfinale 2022 gegen den SC Freiburg (4:2 im Elfmeterschießen) schüttete Kevin Kampl anschließend in der Kabine einen Energydrink in die Trophäe. Eine Szene, die für viele Traditionalisten ein absolutes No-Go war. Kampl habe mit dem Getränk, dessen Hersteller "zufälligerweise" auch der Eigentümer seines Klubs ist, den DFB-Pokal entweiht, so der Vorwurf der traditionsbewussten Anhänger.

Diese zürnten ohnehin, weil Leipzig, aus ihrer Sicht ein "Konstrukt" ohne nennenswerte Historie, den begehrten Cup 2022 gewann, ebenso 2023. Im Vorjahr holte dann mit Bayer 04 Leverkusen (1:0 gegen Kaiserslautern) eine Mannschaft den Sieg, die ebenfalls nicht gerade für Fan-Massen und landesweite Begeisterung steht, stattdessen auch einen Konzern als Geldgeber im Hintergrund hat.

Sportlich verdienen beide Teams Respekt, mich selbst haben deren Erfolge nicht abgeholt. Ich glaube, ich spreche da vielen Fußballfans aus der Seele. Umso schöner für alle Anhänger mit einem Faible für Klubs mit einer bewegten Geschichte, dass das DFB-Pokalfinale 2025 VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld lautet (Samstag, 20:00 Uhr/live in SWR1 Stadion). Zwei Traditionsklubs, für die das Spiel einen absoluten Höhepunkt darstellt. Der VfB als dreimaliger Pokalsieger stand letztmals 2013 im Endspiel, es folgten einige sehr schlechte Jahre, ehe sich seit nun knapp zwei Saisons wieder ein Aufwärtstrend eingestellt hat. Und Arminia stand in seiner 120-jährigen Geschichte überhaupt noch nie im Pokalfinale. Ein Novum mit langem Anlauf also für die Ostwestfalen, die gerade erst ihre Rückkehr in die 2. Liga feiern durften.

Riesiger Ansturm auf die Tickets

Am Wochenende wird es eine Art "doppelte Invasion der Hauptstadt geben". Allein beim VfB sind Anfragen für 160.000 Tickets eingegangen, auch der Arminia wurde sprichwörtlich "die Bude eingerannt". Über den DFB versuchten zudem 1,66 Millionen Menschen an Karten zu kommen.

Ein Gewinner steht für mich damit bereits fest, egal wer sich letztlich durchsetzt: Der Fußball und die Fans - nach drei Jahren, in denen Leipzig und Leverkusen die Pokalfinals gewannen.

Der sportliche Sieger wird dann am Samstag gekürt. Der VfB Stuttgart ist gegen den Noch-Drittligisten klarer Favorit. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat in der regulären Bundesliga-Saison einiges liegen lassen, etwa durch unfassbare sechs Heimniederlagen in Folge. Drei Siege in Serie zum Ausklang der Spielzeit sorgten zwar für ein versöhnliches Ende, doch Platz neun ist angesichts des Potenzials der Mannschaft und vieler Spielverläufe eher unbefriedigend.

Holt der VfB Stuttgart den ersten Titel seit 2007?

Gegen Bielefeld hat die Mannschaft die Chance auf den ersten Titel seit der deutschen Meisterschaft 2007. Vom Gelingen dieser Mission wird die finale Bewertung der aktuellen Spielzeit maßgeblich abhängen. Auch wenn sich der VfB in meinen Augen weiter konsolidiert, wertvolle Erfahrungen gesammelt sowie in der oberen Tabellenhälfte etabliert hat und gerüstet ist für die Zukunft.

Das Pokalfinale muss gewonnen werden, ohne Wenn und Aber

Verpasst das Team den ersten Cup-Triumph seit 1997, dann würde über all diesen positiven Entwicklungen ein deutlicher Schatten liegen. Es wäre ein schwarzer Tag für den VfB Stuttgart, zudem wäre die Europa-League-Teilnahme futsch. Deshalb sage ich: Das Pokalfinale muss gewonnen werden, ohne Wenn und Aber.

Klar, Bielefeld hat vier Bundesligisten rausgeschmissen, am vergangenen Wochenende den Titel in der 3. Liga geholt und ist keinesfalls zu unterschätzen. Aber wenn der VfB seine PS auf die Straße bringt, dann sichern sich die Schwaben die Trophäe. Und dann haben doch eigentlich alle Fans Grund zur Freude. Stuttgart darf über den Pokalsieg jubeln, die Arminia über Aufstieg und Meisterschaft.

Dann können die Anhänger gemeinsam auf einer großen Party einen versöhnlichen Saisonabschluss und den Fußball feiern - der für mich, bei aller Anerkennung für Leipzig und Leverkusens sportliche Leistung, nach vier eher mageren Pokal-Jahren bereits gewonnen hat.

Sendung am Di., 20.5.2025 15:00 Uhr, SWR Aktuell am Nachmittag, SWR Aktuell