Fußball | Nations League Nur schwer nachzuvollziehen: Nagelsmann verzichtet auf Jonny Burkardt Stand: 22.05.2025 16:44 Uhr

Julian Nagelsmann hat seinen Kader für das Final Four der Nations League bekanntgegeben. Etwas überraschend nicht dabei: Der erfolgreichste deutsche Stürmer - Mainz-Kapitän Jonathan Burkardt.

Von Michi Glang

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sein Aufgebot für das Final Four der Nations League bekanntgegeben. Im Angriff setzt der 37-Jährige auf Niclas Füllkrug, Deniz Undav und Nick Woltemade. Jonny Burkardt, bester deutscher Angreifer der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit 18 Treffern, fehlt dagegen beim Halbfinale gegen Portugal (04.06.2025 in München).

Am Mainzer Bruchweg sind sie überrascht darüber, dass der 24-Jährige nicht im Aufgebot steht. Mit seinen Toren und konstant starker Leistung hatte er großen Anteil daran, dass Mainz 05 im kommenden Jahr im Europapokal spielt.

Starker Woltemade, Füllkrug und Undav mit Problemen

Daten, an die das nominierte Trio nicht heranreicht. Füllkrug fiel bei West Ham United monatelang mit einer Oberschenkelverletzung aus und kommt auf drei Tore in Premier League. Sechs Mal öfter traf Undav in der Bundesliga. Der 28-Jährige hatte nach der rauschhaften Saison 2023/2024 im letzten Jahr beim VfB Stuttgart mit einigen Leistungsschwankungen zu kämpfen, kam aber zuletzt wieder besser in Schwung.

Undavs Teamkollege Woltemade hat laut Nagelsmann das Momentum auf seiner Seite. Der 23-Jährige spielte sich in der Vorrunde in die Startelf des VfB und ist dort mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Zudem ist der Angreifer (zwölf Saisontore) ein Mann für die besonderen Momente.

Burkardt mit Stürmer-Komplettpaket

Besondere Momente lieferte jedoch auch Burkardt zuletzt immer wieder. Traf mit links, traf mit rechts, per Kopf, nach Kontern oder per Abstauber. Zudem arbeitet er stark gegen den Ball und ist mit einer Technik ausgestattet, die es ihm ermöglicht, sich ins Kombinationsspiel einzuschalten.

Für Undav und Füllkrug mögen die größere internationale Erfahrung sprechen. Allerdings wäre es mit Blick auf die WM 2026 sicher ratsam, die Spielergeneration um Burkardt Erfahrungen auf internationalem Parkett machen zu lassen. Zugegeben: Beim Viertelfinal-Hinspiel der Nations League (2:1) stand Burkardt in der Startelf und blieb ohne großen Einfluss auf das Spiel. Zur zweiten Halbzeit musste er Platz machen für Tim Kleindienst, der prompt zum 1:1 traf. Im Rückspiel saß der Angreifer dann über 90 Minuten auf der Bank.

Woltemade greift nach zwei Titeln

Statt Burkardt sammelt nun mit Woltemade ein junger Angreifer Erfahrung - und das gleich doppelt. Denn neben der Nations League wird der Stuttgarter auch im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM (11. bis 28. Juni in der Slowakei) stehen. Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, den 23-Jährigen gleich in zwei Turniere zu schicken und Burkardt in die Sommerpause zu schicken. Woltemade am Samstag (24.5.) auch noch im Finale des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld steht.

Für Burkardt bleibt zu hoffen, dass die Nicht-Nominierung - selbst in Abwesenheit von Tim Kleindienst - kein Fingerzeig für die WM im kommenden Jahr ist. Internationale Erfahrung wird Burkardt bis dahin zumindest gesammelt haben. Entweder er spielt mit Mainz 05 in der Conference League oder er findet im Sommer einen neuen Verein. Dann könnte er vermutlich sogar in der Königsklasse auflaufen. So sollen etwa Eintracht Frankfurt und der frischgekürte Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur Interesse am Angreifer haben.

Sendung am Do., 22.5.2025 16:00 Uhr, Der Tag in RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz