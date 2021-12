Vor WM in Katar - Gericht verurteilt Whistleblower zu Gefängnisstrafe

Die Sportschau und WDR Sport inside berichteten immer wieder über die Missstände in Katar. Die FIFA musste in diesem Zusammenhang im Juni 2019 erstmals zugeben, dass auf WM-Baustellen gegen internationale Arbeitsstandards verstoßen wurde, verweist aber stets auf Verbesserungen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte aber zuletzt eine unzureichende Umsetzung von Reformen in Katar.

red/sid | Stand: 15.12.2021, 19:00