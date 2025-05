Sportvereine am Limit Zu wenig Trainer, zu wenig Ehrenamtliche Stand: 20.05.2025 13:16 Uhr

Sport im Verein ist offensichtlich so beliebt wie nie. Laut einer Studie des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB gibt es in Deutschland derzeit mehr als 28 Millionen Mitglieder in 86 000 Sportvereinen, Tendenz steigend. Das Problem ist aber: Viele Vereine können die Nachfrage gar nicht stemmen, sind sogar völlig am Limit, gerade auch, weil ihnen Trainer und Ehrenamtliche fehlen.

Von Sebastian Krause, Kilian Medele

Triathlon für Kinder ab sechs Jahren - ziemlich ungewöhnlich, in Furth im Wald ist das aber ein voller Erfolg. 2019 gegründet, hat die Triathlon-Abteilung des TV Furth im Wald in der Oberpfalz in Bayern schon gut 100 Mitglieder, rund die Hälfte davon Kinder.

Schon die Kleinen haben dreimal in der Woche Training - Laufen, Radfahren und Schwimmen - und lernen dabei spielerisch gleich wichtige Fähigkeiten fürs Leben: sicher Radfahren und Schwimmen.

Triathlon für Kinder: Erfolg trotz Herausforderungen

Familien, Eltern und Kinder sind begeistert, der Zuspruch ist riesig, sagt Abteilungsleiter Franz Breu gegenüber der ARD Radio Recherche Sport. Aber es fehlen ehrenamtliche Helfer und mehr ausgebildete Trainer: "Im Moment muss man sagen, sind wir tatsächlich am Limit. Weil wir im Schnitt 35 Kinder im Training haben mit drei Betreuern, und da wird es natürlich schon schwierig. Und das ist im Moment schon eine große Herausforderung, also deswegen sind wir da schon aktiv auf der Suche."

Trainer-Mangel in Hattingen: Zwei Teams, eine Trainerin

Rund 600 Kilometer nordöstlich in Hattingen im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen ein ziemlich ähnliches Bild: Der Handball-Verein DJK Westfalia Welper mit 650 Mitgliedern hat in erster Linie das Problem, in einer maroden Sporthalle spielen zu müssen. Zusätzlich gibt es aber auch hier zu wenig Trainer.

Anke Krauss, die sich auch im Vorstand des Vereins engagiert, trainiert deshalb derzeit gleich zwei Jugendteams: "Wir suchen immer wieder neue Leute." Gerade aus zeitlichen und finanziellen Gründen würden potenzielle Trainer dann aber absagen.

Finanzielle Hürden: Ehrenamtliche dringend gesucht

"Wir sind halt so ein kleiner Verein, wir geben unseren Übungsleitern mal kleine Übungsleiterpauschalen, aber das ist jetzt nicht irgendwie auskömmlich mit, dass man sagt, man reduziert seine Stunden auf der Arbeit" , so Krauss: "Plus: Sonst ist es halt alles ehrenamtlich und das schreckt manche auch zurück. Besonders je höher man spielt und dann qualifizierte Trainer will, die fordern mittlerweile halt auch ordentliche Euros und dann sind wir halt raus, weil wir es nicht zahlen können."

DOSB-Studie: Jeder sechste Verein betroffen

Zwei Beispiele, von denen es viele gibt in Deutschland. Die Ergebnisse des neuen Sportentwicklungsberichts des DOSB sind alarmierend. Im Vergleich zur letzten Befragung haben demnach viel mehr Vereine angegeben, dass sie sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, weil sie keine Ehrenamtlichen finden. Das betrifft offensichtlich jeden sechsten Verein.

"Wir nehmen insbesondere im Kinder- und Jugendbereich bei den Mitgliederzahlen ein enormes Wachstum war. Das ist ja dann das Potenzial, wo wir sondieren können. Aber dazu gehört dann wieder auch, dass wir gut qualifiziertes Personal brauchen, um die Kinder und Jugendlichen natürlich zu fördern und Talente zu entdecken" , sagt DOSB-Vorständin Michaela Röhrbein.

Laut DOSB gibt es mit mehr als 28 Millionen Menschen so viele Mitglieder wie noch nie in Sportvereinen. Dagegen stagniert die Zahl der Übungsleiter und Ehrenamtler bzw. nimmt sogar leicht ab. Knapp zwei Millionen Ehrenamtliche engagieren sich derzeit in den Vereinen.

Politische Maßnahmen: Hoffnung für Sportvereine?

Der DOSB verweist auf die vielen Maßnahmen, Programme und Projekte, die er schon gestartet habe. Zudem hat der Dachverband Forderungen an die Politik gestellt. Einige wurden tatsächlich in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung aufgenommen: Das Ehrenamt im Sport soll attraktiver werden. Mehr Geld, eine bessere Bezahlung für Freiwillige, Trainer und Übungsleiter. Weniger Bürokratie für die Vereine.

Für Luca Wernert, Vorstand der Deutschen Sportjugend, müssen vor allem die finanziellen Hürden für potenzielle Ehrenämtler und Übungsleiter abgebaut werden: "Da gehört für mich dazu, dass es selbstverständlich ist, dass, wenn man sich ehrenamtlich weiterbildet und qualifiziert als Übungsleiter oder Trainer, man dann von seiner Arbeit freigestellt wird und Lohnersatz erhält, das ist nicht in allen Ländern der Fall."

Lohnfortzahlung bei Übungsleiterausbildung - mal ja, mal nein

Wernert nennt zwei Beispiele , um den Unterschied herauszustellen: "Bezüglich der Freistellungen ist es zum Beispiel so, dass im Land Hessen der Anspruch auf Lohnfortzahlung mit dieser Freistellung einhergeht, das heißt, das Land Hessen ersetzt dem Arbeitgeber den Ausfall. In Baden-Württemberg, wo ich selbst herkomme, ist zwar der Anspruch auf Freistellung geregelt, aber es erfolgt keine Lohnfortzahlung in dem Bereich."

In Bayern etwa gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung für eine Arbeitszeit von drei Wochen für ehrenamtliche Tätigkeit im Jugendsport und zwar jedes Jahr. Wenn man in dieser Zeit eine Übungsleiter-Ausbildung macht, bekommt man sogar den ausgefallenen Arbeitslohn erstattet.

Eine Regelung, die aber offensichtlich nicht bei allen Vereinen in Bayern angekommen ist. "Klingt im ersten Moment interessant, ja. Damit haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt" , sagt Franz Breu vom TV Furth im Wald: "Die Frage ist halt, macht der Arbeitgeber dabei mit."

Mitgliedsbeiträge erhöht, um Trainer zu finanzieren

Bei den Fußballern der FT Gern in München haben sie zu einer drastischen Maßnahme gegriffen: Um Übungsleiter zu bekommen und ihnen auch eine gute Bezahlung bieten zu können, haben sie einfach den Mitgliedsbeitrag extrem hochgesetzt. Von 156 Euro auf 420 Euro im Jahr.

"Der Getränkemarkt oder die Tankstelle nebenan, dort gibt es 15 Euro in der Stunde zu verdienen und bei uns halt nicht. Und darum macht des tatsächlich wirklich Sinn, das wir diesen Kindern oder jungen Leuten auch was zahlen können, also wir können damit in Konkurrenz gehen mit diesen Nebenjobs" , sagt Michael Franke, Vorstand der FT Gern.

Mehr Anreize und Wertschätzung - aber wie?

In einer reichen Stadt wie München klappt das vielleicht noch über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, aber in strukturschwachen Regionen sieht es anders aus. Michael Franke wünscht sich gezielte Anreize und generell viel mehr Wertschätzung für Ehrenamtliche und Trainer in den Sportvereinen.

"Rentenpunkte wären super. Es könnte auch eine kostenfreie Nutzung des MVV sein, also der öffentlichen Verkehrsmittel. Solche Dinge, die hätten einen echten Mehrwert. Die würden dem Ganzen dienlich sein und am Ende auch Anerkennung bringen, weil dann ist es ja nicht mehr der Dödel, der das für umsonst macht, sondern dann ist auch was dahinter" , sagt Franke.

"Ein Übungsleiter muss Fußballspielen können bei uns, der muss aber auf der anderen Seite auch Pädagoge sein, der muss dann auch Psychologe sein, wenn es um die Elternarbeit geht, weil der steht ja permanent in so einem Kreuzfeuer. Also es ist schon eine harte Nummer und deswegen ist es auch nicht einfach, Ehrenamtler zu finden." Michael Franke (Vorstand FT Gern)