Deutsche Jugendspiele auf asiatischem Wettmarkt angeboten Eintracht Braunschweig und Jahn Regensburg: "Wir hatten keine Kenntnis" Stand: 07.11.2024 14:47 Uhr

Die ARD-Dokumentation "Spielverderber – wie Wettbetrüger den Fußball manipulieren" deckt auf, dass auf dem asiatischen Wettmarkt U-19-Partien deutscher Klubs wie Bochum, Braunschweig oder Regensburg angeboten werden. Die betroffenen Vereine hatten keine Kenntnis davon.

Von David Vorholt

In Asien, dem weltweit größten Markt für Sportwetten, können problemlos auch hohe Beträge auf Spiele von deutschen U19-Teams gesetzt werden. So erzählt es ein wegen Wettbetrugs verurteilter "Matchfixer" einem ARD-Team bei Dreharbeiten zur Dokumentation "Spielverderber - wie Wettbetrüger den Fußball manipulieren". Bei den betroffenen Jugendspielen handelt es sich unter anderem um die Spiele Jahn Regensburg gegen 1860 München sowie VfL Bochum gegen Eintracht Braunschweig. Beide Partien fanden am 16.08.2024 statt. Hinweise auf mögliche Manipulationen liegen bei den Spielen nicht vor.



Siva, wie er sich selbst nennt, zeigt sein Smartphone und eine Webseite, auf der er Wetten auf nahezu jedes Fußballspiel platzieren kann, das gerade läuft - weltweit. "Jahn Regensburg U19 gegen TSV 1860 München, noch eine Minute bis zur Halbzeit. Drei Minuten Nachspielzeit, 1:0" , sagt Siva. " Gleich beginnt Bochum U19 gegen Braunschweig U19." Er könne auch auf dieses Spiel wetten. Darauf, wie viele Tore fallen, auf Sieg, Unentschieden, Niederlage. "500.000 Euro - überhaupt kein Problem" , erklärt Siva auf Nachfrage nach der möglichen Einsatzhöhe. So geraten auch deutsche Jugendspiele in den Fokus von Wettbetrügern.

Bundesligavereine: Keine Kenntnis über Jugendspiel auf dem asiatischen Wettmarkt

Das die eigenen Jugendspiele auf dem asiatischen Wettmarkt angeboten werden, ist den betroffenen Bundesligavereinen nicht bewusst. "Wir hatten keine Kenntnis darüber, dass eines unserer U19-Spiele auf dem asiatischen Wettmarkt platziert wurde" , teilt Eintracht Braunschweig auf Sportschau-Anfrage mit. Ob und wie Livedaten von entsprechenden Spielen aus Deutschland übertragen werden, könne man nicht beantworten.

Auch Jahn Regensburg teilt mit, man habe "keinerlei Kenntnisstand über das gelistete Spiel der Nachwuchsmannschaft des SSV Jahn [...]."

Wetten auf Jugendspiele in Deutschland verboten

Während Wetten auf Jugendspiele in Deutschland seit 2021 verboten sind, tauchen solche Angebote bei asiatischen Wettanbietern auf. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) ist in Deutschland an der Bekämpfung von Spielmanipulation und Wettbetrug beteiligt.

Der zuständige Staatssekretär Mahmut Özdemir (SPD) kritisiert gegenüber der ARD, dass deutsche Jugendspiele auf dem asiatischen Wettmarkt angeboten werden, und fordert Konsequenzen: "Dass man auf dem asiatischen Markt Wetten platzieren kann, die nach unserer Rechtsordnung inkriminiert sind oder nicht gebilligt werden, sind Ermittlungsansätze, denen man lückenlos und auch sehr schnell nachgehen muss."

31 gemeldete Vorfälle im deutschen Fußball seit 2022

2022 hat das BMI eine unabhängige Meldestelle Sportmanipulation eingerichtet. Seitdem kam es zu 31 gemeldeten Vorfällen bezüglich Spielmanipulation im deutschen Fußball, wie der zuständige Staatssekretär Mahmut Özdemir im Sportschau-Interview bestätigt. Angaben darüber, welche Ligen in Deutschland konkret betroffen sind, machte er nicht. Eine weit überwiegende Anzahl der Meldungen sei nach Angaben des BMI "strafrechtlich relevant" gewesen.

Prävention im Nachwuchsbereich

Ein Augenmerk wird im deutschen Fußball insbesondere auf das Thema Prävention gelegt. Eine jährliche Schulungspflicht für Jugendspieler der Nachwuchsleistungszentren (NLZ) im Bereich U16-U23 besteht durch die DFL seit der Saison 2014/15. "Der Nachweis der Teilnahme an dieser Präventionsmaßnahme muss jährlich von den Clubs im Lizenzierungsverfahren erbracht werden" , schreibt die Liga auf ihrer Website.

Man führe "zum Schutz der Integrität des sportlichen Wettbewerbs und der Glaubwürdigkeit" Schulungen zum Thema Spielmanipulation und Wettbetrug durch, heißt es von Jahn Regensburg. Dies sei bereits "seit mehreren Jahren" der Fall und Bestandteil "sowohl bei der Profimannschaft als auch im Nachwuchs" .