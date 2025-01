liveblog Handball-WM im Liveblog Deutsches Abschlusstraining vor Italien ohne Juri Knorr Stand: 22.01.2025 22:06 Uhr

Ein Sieg gegen das Überraschungsteam der Handball-WM bringt das DHB-Team quasi ins Viertelfinale, eine Niederlage bedeutet das Aus. Alle News zu Deutschland gegen Italien.

Von Jens Mickler, Christian Hornung und Tim Osing

22.01.2025 • 22:06 Uhr

Norwegen bezwingt Spanien

Ein Bick rüber zur Hauptrundengruppe III: Gastgeber Norwegen sichert sich in einem umkämpften Spiel den so wichtigen Erfolg gegen Spanien, siegt 25:24 (10:13) und wahrt damit seine kleine Chance auf die K.o.-Runde der Heim-WM. Zwei Viertelfinal-, ein Halbfinal- und das Endspiel werden in Oslo ausgetragen. Der Stimmung würde sicherlich guttun, wenn die Norweger lange im Turnier bleiben. Sie stehen nun mit zwei Punkten auf Platz fünf, der zweite Platz ist aber nur zwei Zähler entfernt.

Spieler des Spiels wurde übrigens ein Geburtstagskind - Tobias Grondahl mit sieben Treffern. Ein glücklicher Geburtstag.

22.01.2025 • 21:10 Uhr

Italiens Schlüsselspieler

Der Deutsch-Italiener Domenico Ebner steht vor dem Duell seiner beiden Heimatländer besonders im Fokus, der Torwart ist mit 35,5 Prozent gehaltener Würfe auf sein Tor und zehneinhalb Paraden pro Spiel einer der stärksten Schlussmänner der Handball-WM. Zum Vergleich: Andreas Wolff hielt bisher 34,2 Prozent, David Späth 30,3 Prozent der Würfe aufs deutsche Gehäuse.

Im Angriff sind zwei Rechtsaußen die statistisch auffälligsten Spieler: Leo Prantner, der auch die Siebenmeter wirft, ist mit 22 Treffern bester Torschütze, Tomas Bortoli mit 17 Assists bester Vorlagengeber. Nur zwei Teams werfen bei der Handball-WM häufiger von Außen aufs Tor, wobei die Quote der Italiener nur mittelmäßig ist.

Erwähnenswert sind auch Giacomo Savini (Rückraum rechts) und Simone Mengon (Rückraum Mitte), die zu den Top 10 der Spieler der WM zählen, die die meisten gegnerischen Zeitstrafen ziehen. Bei Savini waren es im Turnier bereits fünf, bei Mengon vier. Im deutschen Team hat kein Spieler mehr als zwei Strafen gezogen.

22.01.2025 • 20:17 Uhr

Knorr fehlt im Abschlusstraining

Im letzten Training vor dem Duell mit Italien stand Juri Knorr zwar in der Halle in Silkeborg, nahm aber nicht an der Einheit teil. Der Spielmacher ist erkältet, es ist offenbar nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn sich sein Zustand nicht verschlechtert, sollte er am Donnerstag mit von der Partie sein.

22.01.2025 • 18:38 Uhr

Zwei Bundesliga-Profis in Italiens Kader

Mit Torwart Domenico Ebner (SC DHfK Leipzig) und Spielmacher Simone Mengon (ThSV Eisenach) stehen zwei Spieler aus der Bundesliga im Kader der italienischen Handballer. Dazu kommen zwei junge Profis in der deutschen 2. Liga: Mikael Helmersson vom HSC 2000 Coburg und Leo Prantner von der HBW Balingen-Weilstetten - der 22-jährige Rechtsaußen ist mit 22 Treffern auch bester Torschütze der Azurri.

22.01.2025 • 17:50 Uhr

Köster appelliert ans Team

Handball-Nationalspieler Julian Köster Italien ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Die spielen viel Eins-gegen-Eins und sehr emotional – da müssen wir alles gegenhalten, kompakter zusammenstehen und das Ding dann irgendwie gewinnen.

22.01.2025 • 17:05 Uhr

Knorr kränkelt - reicht es fürs "Endspiel"?

Im so wichtigen Spiel gegen die Italiener müssen die deutschen Handballer womöglich ohne ihren Spielmacher auskommen. Juri Knorr ist erkältet, spielte schon gegen Dänemark mit Halsschmerzen. "Juri war angeschlagen, er ist ein bisschen erkältet, das wussten wir. Ich wollte ihm so viele Pausen geben wie möglich", sagte Bundestrainer Alfred Gislason.

Benjamin Chatton wollte am Mittwoch nicht näher auf das Thema eingehen. "Ich bin kein Freund davon, immer Nuancen von Gesundheitszuständen zu kommunizieren. Er fühlte sich gestern nicht hundertprozentig wohl", sagte er. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass er morgen einsatzfähig ist."

22.01.2025 • 16:42 Uhr

Auswärtsspiel für Deutschland?

Erstmals in 78 Jahren WM-Geschichte ist eine italienische Männer-Nationalmannschaft in der Hauptrunde, der Einzug ins Viertelfinale käme einer Sensation gleich. Italiens märchenhafte Story und das intensive und gleichzeitig so leicht aussehende Spiel haben viele Herzen der dänischen Fans erobert - für Deutschland wird es ein "Auswärtsspiel", wie Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton am Mittwoch sagte.

22.01.2025 • 16:10 Uhr

Die Ausgangslage

Die DHB-Auswahl hat das Weiterkommen trotz der 30:40 (18:24)-Niederlage in der Neuauflage des Olympia-Endspiels noch immer in der eigenen Hand. Mit vier Zählern liegt Deutschland auf Platz zwei der Gruppe I, der fürs Viertelfinale qualifiziert, vor den punktgleichen Italienern.

Schon ein Sieg gegen das italienische Überraschungsteam würde für das vorzeitige Weiterkommen reichen, wenn die Schweiz am Donnerstag gegen den Top-Favoriten Dänemark nicht gewinnt. Verliert die deutsche Mannschaft aber, droht unabhängig vom letzten Hauptrundenduell mit dem krassen Außenseiter Tunesien am Samstag (20.30 Uhr, ZDF) das Ende aller Medaillenträume.

22.01.2025 • 15:47 Uhr

Willkommen!

Im "Endspiel" gegen Italien geht es für Deutschlands Handballer um den WM-Viertelfinaleinzug. Den herben Rückschlag gegen Dänemark muss das DHB-Team schleunigst abhaken. Hier gibt es alle News zum Spiel am Donnerstag (18 Uhr, live im ZDF und in der Audio-Vollreportage auf sportschau.de).