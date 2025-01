Vom IT-Job zum WM-Held Italiens Domenico Ebner - Der Spaß seines Lebens Stand: 23.01.2025 06:01 Uhr

Domenico Ebner ist das strahlende Gesicht das italienischen Handball-Märchens. Die Geschichte einer unverhofften Karriere, die im WM-Duell mit Deutschland ihren Höhepunkt findet.

Von Tim Osing

Domenico Ebner ist das strahlende Gesicht das italienischen Handball-Märchens. Von der IT-Ausbildung in der baden- württembergischen Provinz bis zum WM-Duell gegen Deutschland - die Geschichte des 30-Jährigen ist die einer unverhofften Karriere, die am Donnerstag ihren Höhepunkt findet.

Domenico Ebner hat ein Foto mitgebracht. Um zu verdeutlichen, wie groß der Unterschied zwischen Handball-Deutschland und Handball-Italien ist, zeigt der 30-Jährige auf seinem Handy zwei Busse. Einmal der große, schwarze Mannschaftsbus der Deutschen, knapp 13 Meter lang. Dahinter der weiße Neunsitzer der Azzurri, beinahe mickrig. Das Bild entstand vor der WM in Hamburg, die Italiener schauten bei der deutschen Mannschaft zu. "Das ist in unserer Whatsapp-Gruppe rumgegangen", sagt Ebner, "nach dem Motto: Das ist der DHB, das ist Italien - auf dem Stand sind wir."

Zwei Handball-Welten

Zwei Handball-Welten prallen am Donnerstag aufeinander (18 Uhr, live im ZDF und in der Audio-Vollreportage auf sportschau.de), trotzdem entscheiden wahrscheinlich diese 60 Minuten, welches der beiden Teams ins Viertelfinale einzieht. Die Italiener, die die WM so locker-leicht bestreiten, als wären sie mit dem Partybus angereist, oder die Deutschen, die eher Ballast mit sich tragen.

"Ich glaube, wir sind in der Underdog-Rolle", sagt Ebner im Sportschau-Podcast "Handball auf die 1". "Vielleicht gewinnt man eins von 10 Spielen gegen so eine Top-Mannschaft." Damit es dieser eine Tag wird, braucht Italien seine Paraden - und seine Mentalität.

"Ebo" klatscht nach gehaltenen Bällen gerne mit der halben Ersatzbank ab, jubelt und lacht, strahlt nach den Siegen im ganzen Gesicht - diese Handball-WM ist der Spaß seines Lebens. "Dieses Gefühl, da oben auf dem Niveau mitzuspielen - das ist wie ein Kindheitstraum, der in Erinnerung geht."

Domenico Ebner feiert den italienischen WM-Sieg

"Spätstarter" Domenico Ebner

Ebner ist in Freiburg im Breisgau geboren, spielte beim TSV March, der SG Waldkirch/Denzlingen und beim TuS Schutterwald. Baden-württembergische Provinz, genau wie die SG Köndringen/Teningen, aber immerhin A-Jugend-Bundesliga und 3. Liga der Herren. "Mit 18, 19, habe ich eine Ausbildung gemacht, im Landratsamt in der IT gearbeitet und bin dann bei Bietigheim reingerutscht", erinnert sich Ebner.

2. Bundesliga, zumindest in Teilzeit, die anderen 50 Prozent arbeitet der 1,92-Meter-Mann auf dem Amt. "Ich bin ja Spätstarter, was meine Karriere angeht", sagt Ebner. Aufstieg mit der SG BBM Bietigheim, Bundesliga-Debüt mit 24, Wechsel zur TSV Hannover-Burgdorf und 2023 zum SC DHfK Leipzig, WM-Teilnehmer mit Italien.

"Früher hatte ich mal das Ziel, Bundesliga zu spielen, und die WM 2007 war für meine Generation das Non-Plus-Ultra-Event", sagt Ebner, während neben ihm für den Podcast Weltmeister Johannes Bitter sitzt.

Nationalspieler über Facebook-Anfrage

"Das sind doch die Geschichten, die wir gern erzählen und die wichtig sind für den Handball", sagt der Ex-Torwart des HSV Hamburg. "Dass man diesen Weg gehen kann, weil man eine gewisse Lockerheit hat, nicht dieses tiefe Ziel: 'Ich muss jetzt den nächsten Schritt gehen, zur U17, U19, dann in die Herren, und dann muss ich für Deutschland spielen' - sondern: Man hat seinen Weg gefunden im Leben und dann kommt der Handball wieder dazu."

Unverkrampft und unverhofft verläuft Ebners Weg, auch in die Nationalmannschaft. Der begann vor acht Jahren mit einer Facebook-Anfrage. Jürgen Prantner, noch heute Co-Trainer des Handball-Entwicklungslands, war in einer Zeitschrift über Ebners italienischen Vornamen gestolpert - und schrieb den talentierten Torhüter kurzerhand an.

Ebner will beide Nationalhymnen singen

Die Zusage, sagt der Sohn einer Italienerin, sei die richtige Entscheidung gewesen. "Beim DHB wäre es vielleicht mal ein Spiel oder ein Turnier gewesen, aber so konnte ich die Erfahrung weitergeben an die jungen Leute in Italien." Jahrelang habe er dafür gekämpft, dass der Verband sich professioneller aufstellt - zu den WM-Spielen kommt die Azzurri übrigens nicht in Neunsitzern, sondern mit dem geliehenen Mannschaftsbus vom dänischen Zweitligisten Lemvig-Thyborøn Håndbold.

Jetzt ist Ebner, der nach eigener Aussage weiter Probleme mit der italienischen Grammatik hat, Teil der erfolgreichsten Männer-Nationalmannschaft Italiens. Drei Siege und die Hauptrunde - das gab es in 78 Jahren WM-Geschichte noch nicht. "Wir wollen noch nicht aufwachen, wir wollen noch weiterträumen." Das Viertelfinale wäre "aufs I-Tüpfelchen noch eins drauf", sagt Ebner, der am Donnerstag beide Nationalhymnen mitsingen will. "Die deutsche ein bisschen leiser als die italienische." Und dann genießt er die bisher größten 60 Minuten seiner Karriere.