Spielorte, Gruppen, Modus Das Wichtigste zur Handball-WM 2025 Stand: 15.11.2024 12:40 Uhr

Die Handball-WM 2025 startet am 14. Januar. Das deutsche Team gehört nach seinem Silbermedaillenerfolg in Paris zum erweiterten Favoritenkreis. Die wichtigsten Infos zum Turnier im Überblick.

Die 29. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 14. Januar bis 2. Februar 2025 in Kroatien, Norwegen und Dänemark statt. 32 Teams nehmen an der WM teil, insgesamt werden 108 Partien ausgerichtet. Das Eröffnungsspiel findet in der Jyske Bank Boxen Arena in Herning (Dänemark) statt. Das Finale wird am 2. Februar in der Unity Arena in Oslo (Norwegen) ausgerichtet.

Die Spielorte

Drei Gastgeber, fünf Spielorte: Dänemark und Norwegen stellen jeweils einen Spielort. In der Jyske Bank Boxen Arena im dänischen Herning werden die Vorrundengruppen A und B sowie die Hauptrundengruppe 1 ausgetragen. Dort wird auch die deutsche Mannschaft ihre Vor- und (je nach Weiterkommen) Hauptrundenpartien spielen.

In Norwegens Hauptstadt Oslo sind die Vorrundengruppen E und F und die Hauptrundengruppe 3 beheimatet. Zwei Viertelfinalpartien, ein Halbfinale und die Spiele um die Medaillen werden in der Unity Arena stattfinden, die knapp 14.000 Zuschauer fasst.

Zagreb, Varazdin und Porec sind die kroatischen Spielorte, die die übrigen vier Vorrunden- und zwei Hauptrundengruppen beherbergen. In Porec wird nach der Vorrunde der President's Cup (Platzierungsspiele der Plätze 25 bis 32) stattfinden. In Zagreb werden zwei Viertelfinals und das zweite Halbfinale ausgetragen.

Die Gruppen

Die 32 teilnehmenden Teams teilen sich in der Vorrunde auf acht Gruppen mit je vier Teams auf. Das deutsche Team spielt in der Gruppe A in Herning gegen Polen, die Schweiz und Tschechien. Bei Weiterkommen spielt das DHB-Team in der Hauptrundengruppe 1 gegen die drei Gruppenbesten aus der Vorrundengruppe B (Italien, Tunesien, Dänemark und Algerien).

Der Turniermodus

Aus den acht Vorrunden-Vierergruppen erreichen die jeweils drei Besten die Hauptrunde. Für die Viertplatzierten geht es in Porec weiter, dort werden beim President's Cup die Plätze 25 bis 32 ausgespielt.

In der Hauptrunde gibt es vier Sechsergruppen. Die Teams nehmen ihre Punkte, die sie in der Vorrunde gegen ebenfalls qualifizierte Nationen gewonnen haben, mit. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Sind zwei oder mehrere Teams am Ende der Vor- oder Hauptrunde punktgleich, entscheiden diese Kriterien in dieser Reihenfolge: Punkte in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams, Tordifferenz in den Direktbegegnungen, eigene Tore in den Direktbegegnungen, Tordifferenz aus allen Gruppenspielen, eigene Tore aus allen Gruppenspielen, das Los.

Nach den Viertelfinals geht es auch für die vier Verlierer weiter, sie spielen in einer K.o.-Runde die Plätze 5 bis 8 aus. Die Gewinner der Viertelfinals tragen ihre Halbfinals in Zagreb und Oslo aus. In Norwegens Hauptstadt Oslo finden auch das Spiel um Platz 3 und das Finale statt.

Favoriten und Underdogs

Die heißesten Kandidaten auf den Titel sind Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark und der Europameister Frankreich. Auch Deutschland gehört als Silbermedaillengewinner von Paris zusammen mit Nationen wie Schweden und Norwegen zum erweiterten Favoritenkreis.

Für WM-Debütant Guinea ist bereits die Teilnahme an der WM ein großer Erfolg. Auch für die Teams aus Kap Verde, Chile, Kuwait oder den USA ist ein Überstehen der Vorrunde höchst unwahrscheinlich.

Das DHB-Team

Im Vergleich zu den Olympischen Spielen ist der Kader bei der Weltmeisterschaft größer: 16 anstatt wie in Paris 14 Spieler darf Bundestrainer Alfred Gislason für das Turnier nominieren. Den finalen Kader wird Gislason voraussichtlich Ende Dezember verkünden.

Bundestrainer Alfred Gislason betreut die DHB-Auswahl seit 2020.

Am 9. und 11. Januar bestreitet die DHB-Auswahl noch zwei Testspiele gegen Brasilien in Flensburg und Hamburg, bevor sie dann in Silkeborg, rund 50 Kilometer vom Vorrunden-Spielort Herning entfernt, ihr Lager aufschlägt. Am 15. Januar startet das Team gegen Polen in die WM. Anwurf ist um 20:30 Uhr.

Die WM in der ARD

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden von ARD und ZDF übertragen. Die Übertragungen werden im TV und Livestream zu sehen sein. Außerdem bietet die Sportschau alle deutschen Spiele im Audio-Livestream auf sportschau.de, in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und auf allen Sprachassistenz-Systemen an.