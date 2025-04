Final-Four-Einzug im Europapokal Nach baskischer "Demonstration": MT Melsungen strebt nach dem Maximum Stand: 30.04.2025 10:45 Uhr

Beim Rückspiel im baskischen Irun beweist die MT Melsungen ihre ganze Klasse und zieht souverän ins Final Four der European League ein. Die Nordhessen wollen jetzt das Maximum, von Sportvorstand Allendorf gibt's nach dem fulminanten Sieg einen Party-Befehl.

Michael Allendorf hatte alle wichtigen Zeiten direkt im Kopf und konnte alles schon durchrechnen. "Der Flieger geht erst am Mittwochmittag", erklärte der Sportdirektor der MT Melsungen am Dienstagabend nach dem fulminanten 32:22-Sieg der Nordhessen in der European League beim baskischen Vertreter Bidasoa Irun. "Die Jungs haben sich den Abend hier verdient." Die MT hat das Final Four erstürmt, der Party-Befehl des Sportvorstands daher nur folgerichtig.

Mit einer echten "Demonstration", wie es Allendorf völlig korrekt nach Ende der Partie benannte, sind die Melsunger in das Final Four am 24. und 25. Mai in Hamburg eingezogen. In der kleinen baskischen Stadt direkt an der französischen Grenze zeigte die MT ihre ganze Klasse, ließ dem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Zum Ende des ersten Durchgangs schaffte es die MT über 15 Minuten hinweg, kein einziges Gegentor zu kassieren.

Nächstes Final Four erreicht

Dabei war das Hinspiel noch knapp ausgegangen, in Nordhessen setzten sich die Melsunger gerade einmal mit einem Tor Unterschied durch. Dementsprechend groß war der Jubel der Melsunger nach der Partie, vor dem mitgereisten Anhang wurde direkt noch ein Gruppenbild geschossen. Es ist der erste Einzug in ein Final Four auf europäischer Bühne überhaupt für die Nordhessen. "Die Mannschaft war von der ersten Sekunde an da. Wir sind mega stolz auf diese Mannschaft", betonte Allendorf.

Nach dem bitteren Pokal-Finale in Köln Ende März mit der Niederlage gegen Kiel hat die MT merklich wieder Feuer gefangen. Zwei Titel sind weiter möglich, in der Liga stehen die Nordhessen sieben Spieltage vor Schluss auf Rang zwei, punktgleich mit dem Tabellenführer aus Berlin. Das Final Four im Europapokal ist ein weiteres Highlight im heißen Saison-Endspurt.

Allendorf will "das Maximum"

"Wir sind zum zweiten Mal bei einem Final Four dabei in dieser Saison. Das ist unfassbar. Wir können uns auf die zwei Tage in Hamburg freuen", erklärte Allendorf und versprach mit Blick auf Liga und Europapokal: "Wir versuchen, das Maximum herauszuholen." Erst die Party-Nacht an der Atlantik-Küste, dann die Jagd nach zwei Titeln: Die Konkurrenz darf diese Aussage in jedem Fall als Kampfansage verstehen.