KSV Hessen spielt um Finaleinzug und Klassenerhalt KSV Hessen Kassel: Trainer René Klingbeil peilt das "Wunder von Kassel" an Stand: 30.04.2025 07:20 Uhr

In dieser Woche kann sich alles entscheiden. Erst will der KSV Hessen Kassel ins Finale des Hessenpokals kommen und damit das Tor zum DFB-Pokal weit aufstoßen. Dann soll der Klassenerhalt in der Regionalliga her. Damit hätten die Nordhessen Berge versetzt.

Von Carsten Schellhorn

René Klingbeil weiß noch, wie es im Winter war, als er den Trainer-Job beim KSV Hessen Kassel übernahm: "Damals brauchten wir ein Fernglas, um im Abstiegskampf in der Regionalliga das rettende Ufer zu sehen." Jetzt, fünf Monate später, sieht die Fußball-Welt ganz anders aus.

Der KSV steht im Halbfinale des Hessen-Pokals gegen den TSV Steinbach Haiger (Mittwoch, 19 Uhr) und kann am Wochenende den Klassenerhalt in der Regionalliga perfekt machen. Und das obwohl wahrscheinlich fünf Mannschaften aus der Regionalliga absteigen müssen, das gab es zuletzt 2018. "Der Klassenerhalt wäre echt das Wunder von Kassel", sagte Klingbeil dem hr-sport.

Mit Trainer René Klingbeil kam der Erfolg zum KSV Hessen Kassel

Kassel will unglaublichen Lauf fortsetzen

Der KSV hat in der Regionalliga einen beeindruckenden Lauf hingelegt. Unter Klingbeil gewann Kassel in diesem Jahr acht von elf Liga-Spiele. Jetzt soll im Hessenpokal der nächste Streich folgen: "Wir hoffen darauf, ins Finale zu kommen. Ich hab meinen Jungs gesagt, freut euch auf solche Finalspiele, egal ob im Pokal oder in der Liga."

Doch Klingbeil hat auch Respekt. Denn der Pokal-Gegner Steinbach Haiger hat ebenfalls einen Lauf, steht in der Liga auf einem stolzen fünften Tabellenplatz. "Da trifft viel Potential aufeinander."

Steinbach-Sieg war Dosenöffner

Der KSV Hessen Kassel hat gute Erinnerungen an Halbfinal-Gegner Steinbach. Ende März gewann die Klingbeil-Elf in der Liga dort mit 3:1 und mischte in den Wochen danach die Topteams auf: 4:1 gegen Kickers Offenbach, 4:1 gegen FSV Frankfurt und 1:0 gegen Freiberg.

Doch jetzt ist Hessenpokal. Trainer Klingbeil träumt vom ganz großen Ding. Sieg gegen Steinbach, dann Erfolg im Finale gegen Wehen Wiesbaden und Qualifikation für den DFB-Pokal. Als Trainer von Carl Zeiss Jena hat er das 2023 schon einmal erlebt. "Damals gewannen wir den Sachsenpokal und haben vor voller Hütte gegen Hertha BSC Berlin im DFB-Pokal gespielt." So soll es nach seinem Willen auch jetzt in Kassel laufen.

Der KSV ist im Finalfieber. Am Mittwoch im Länderpokal-Halbfinale gegen Steinbach und am Samstag in der Liga in Fulda. Final-Einzug und Klassenerhalt, das wäre eine echte Parade-Woche für Hessen Kassel.