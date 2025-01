Erst Portugal, dann Dänemark? So geht es für Deutschland bei der Handball-WM weiter Stand: 24.01.2025 20:00 Uhr

Die deutschen Handballer haben nach dem Sieg gegen Italien einen Platz im Viertelfinale sicher und treffen dort auf Portugal oder Brasilien. Ein Blick aufs weitere Turniertableau zeigt: In einem möglichen Halbfinale dürfte es wahrscheinlich zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit Dänemark kommen.

Timo Kastening zeigte gleich nach der 30:40-Klatsche zum Hauptrundenauftakt gegen Dänemark, dass er den Turnierbaum bei der Handball-WM genau studiert hatte: " Wir haben auf den Hintern bekommen. An unseren Zielen ändert sich nichts , wir schütteln das ab - vielleicht sieht man sich nochmal", sagte der Rechtsaußen im ARD-Interview.

DHB-Team im Halbfinale wahrscheinlich erneut gegen Dänemark

In der Tat ist ein erneutes Aufeinandertreffen mit Dänemarks Übermannschaft im Halbfinale am Donnerstagabend ein Stück wahrscheinlicher geworden, nach dem Sieg der DHB-Auswahl gegen Italien. Und dem anschließenden Sieg der Dänen gegen die Schweiz, der zum einen zur Folge hatte, dass die deutschen Handballer vorzeitig einen Platz im Viertelfinale sicher haben. Und zum anderen, dass die weiter ungeschlagenen Dänen den ersten Platz in der Hauptrundengruppe I sicher haben, aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen das DHB-Team.

Viertelfinale gegen Portugal oder Brasilien

Als Gruppenzweiter wird Deutschland im Viertelfinale in Oslo auf Portugal oder Brasilien treffen, die beide erstmals die Runde der letzten acht Teams erreicht haben. Völlig überraschend setzten sich die beiden Mannschaften vor den Favoriten um Gastgeber Norwegen und die Ex-Weltmeister Schweden und Spanien durch. Portugal führt ungeschlagen mit sieben Punkten die Gruppe an, Brasilien hat sechs Zähler, aber den direkten Vergleich mit den Portugiesen verloren (26:30).

Das Team um die Brüder Francisco und Martim Costa - beide sind mit je 27 Treffern Top-Torschützen Portugals im Turnier - spielt am letzten Spieltag der Hauptrunde am Sonntag gegen Schlusslicht Chile, das noch keinen Punkt holte. Schon ein Unentschieden reicht zum Gruppensieg und fürs Duell mit dem DHB-Team, das am Mittwochabend in Oslo gespielt wird. Die ARD überträgt das Spiel live, die Uhrzeiten stehen noch nicht fest.

Handball-WM - Viertelfinale Tag Spielort Team 1 Team 2 Di., 28.1. Zagreb Island/Ägypten/Kroatien Ungarn/Nordmazedonien/Niederlande Di., 28.1. Zagreb Frankreich Island/Ägypten/Kroatien Mi., 29.1. Oslo Portugal/Brasilien Deutschland Mi., 29.1. Oslo Dänemark Portugal/Brasilien

Dänemark trifft am selben Abend im selben Ort in seinem Viertelfinale auf den Zweiten der Hauptrundengruppe III - das dürften die Brasilianer werden, wenn Portugal gegen Chile nicht patzen sollte. In der aktuellen Form ist Dänemark, dreimal in Folge Weltmeister und amtierender Olympiasieger, aber gegen jedes Team klarer Favorit.

Europameister Frankreich erst im Finale möglich

Da der Turnierbaum komplett in zwei Hälften geteilt ist und die übrigen 16 Hauptrundenteams, die ihre K.o.-Runde in Kroatien spielen, bis einschließlich zum Halbfinale in ihrer Turnierhälfte bleiben, würde es für die deutschen Handballer im Halbfinale erneut zum Duell mit Dänemark kommen. Einziger Trost: Ein Duell gegen Europameister Frankreich wäre frühestens im Endspiel möglich.