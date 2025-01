Handball-WM am Freitag Portugal marschiert Richtung Gruppensieg, Spanien vor dem Aus Stand: 24.01.2025 17:59 Uhr

In der umkämpften Hauptrundengruppe III hat das spanische Weltklasseteam etwas überraschend mit 29:35 (16:15) gegen Portugal verloren. Das Team um die starken Costa-Brüder ist damit dem Gruppensieg nahe, was zu einem Viertelfinalduell mit Deutschland führen würde.

Von Julie Bärthel

Mit einem Sieg am Sonntag gegen Chile bliebe Portugal an der Spitze der Gruppe III und wäre damit nächster deutscher Gegner. Die Spanier haben mit drei Punkten nur noch theoretische Chancen auf Platz zwei und den Viertelfinaleinzug.

Der spanische Trainer Jordi Ribera begann ohne die beiden Stars im Rückraum - Alex und Daniel Dujshebaev. Das Brüderpaar kam erst zum Ende der ersten Hälfte, als Portugal drauf und dran war, den frühen 8:12-Rückstand (20.) zu egalisieren. Die "Mini-Aufholjagd" der Portugiesen gelang: Dank eines schnellen 5:1-Laufs und einem treffsicheren Salvador Salvador (4 Tore) ging es mit 15:16 in die Pause.

Nach der Halbzeit startete Portugal direkt den nächsten Lauf, diesmal blieb Spanien zehn Minuten lang torlos und fing sich sechs Gegentore - aus 19:16 wurde 19:22 (43.). Wenn die Spanier mal zum Abschluss kamen, war meist Portugals Schlussmann Diogo Marques zur Stelle.

Martim und "Kiko" Costa dominieren das Brüderduell

Der 20-Jährige vom FC Porto glänzte nach seiner frühen Einwechslung mit zwölf Paraden und sicherte seinem Team damit den überraschenden 35:29 (15:16)-Erfolg. Das sahen auch die Zuschauer in der Halle so und wählten den Schlussmann zum Spieler des Spiels. Die enttäuschenden Spanier haben den Viertelfinaleinzug nach der historisch, ersten Niederlage gegen Portugal nicht mehr selbst in der Hand und müssen auf Ausrutscher der Gegner hoffen.

Gruppe IV: Argentinien freut sich über ersten Hauptrundensieg

Die Partie in der Arena Zagreb hatte bereits vor dem Anpfiff keinerlei Relevanz mehr für den weiteren WM-Verlauf. Die Mannschaften lagen beide ohne Sieg am Ende der Tabelle in Hauptrundengruppe IV. Die Südamerikaner jubelten dennoch nach einem überraschend knappen 30:26 (14:14)-Erfolg gegen Kap Verde. Damit bleibt der Inselstaat weiter ohne Sieg in der Hauptrunde. Bester Spieler des Spiels wurde der ehemalige Barcelona-Keeper Leonel Maciel (13 Paraden). Bei Kap Verde stach der Rückraunlinke Délcio Pina mit zehn Toren heraus.

Im kroatischen Poreč duellierten sich Japan und Bahrain am zweiten Spieltag des President's Cup II. Das japanische Team konnte sich mit 31:27 (12:13) durchsetzen und einen durchaus überraschenden Sieg feiern.