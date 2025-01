Kroatiens Handball-Superstar Sensations-Comeback - Duvnjak spielt gegen Island Stand: 24.01.2025 21:09 Uhr

Die Handball-WM im eigenen Land und die Karriere im kroatischen Nationaltrikot schienen beendet - am Freitag wirkte Ex-Welthandballer Domagoj Duvnjak plötzlich doch wieder mit. Gegen Island gab er völlig überraschend sein Comeback.

In der 25. Minute wurde der kroatische Kapitän von Trainer Dagur Sigurdsson tatsächlich eingewechselt - und brachte sich direkt mit einem Assist zum zwischenzeitlichen 18:10 für Kroatien ein. Unter frenetischem Jubel in der Arena in der kroatischen Hauptstadt Zagreb führten die Gastgeber zur Pause mit 20:12.

Für den Spielmacher, der die Karriere im Nationaltrikot nach der WM im eigenen Land beenden will, war das Turnier eigentlich schon vorbei. "Dule" verletzte sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Argentinien an der Wade, alle rechneten mit dem WM-Aus und vorzeitigen Ende der internationalen Laufbahn.

Mitte der Woche plötzlich Hoffnung

Aber Mitte dieser Woche kam plötzlich Hoffnung auf, der Wade ging es besser als zunächst befürchtet. Wie die Sportschau erfuhr, wurde ein mögliches Comeback von Duvnjak für die mögliche K.o.-Phase in Aussicht gestellt. Stattdessen war es schon im zweiten Hauptrundenspiel wieder so weit.

Richtig damit gerechnet hatte kaum jemand. Sein Vereinstrainer und Ex-Mitspieler Filip Jicha hatte erst gestern gesagt, dass Kapitän Duvnjak dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel zum Restart der Bundesliga am 8. Februar nicht zur Verfügung stehen werde. "Einen Einsatz gegen Magdeburg würde ich in die Kategorie 'Kleines Wunder' einordnen", sagte der 42 Jahre Tscheche den "Kieler Nachrichten". Die Rückkehr am 24. Januar ist also der Kategorie "Großes Wunder" zuzordnen.

Sieben Mal Treppchen, aber nie Gold

So bleibt die kleine Hoffnung bestehen, dass sich Duvnjak seinen letzten großen Traum erfüllen kann: Der Welthandballer von 2013 stand sieben Mal bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen auf dem Treppchen - für Gold hat es bisher aber noch nie gereicht.