Grippewelle beim DHB-Team? Auch Stutzke krank, Knorr "auf dem Wege der Besserung" Stand: 25.01.2025 20:00 Uhr

Wenige Tage vor Beginn der K.o.-Runde der Handball-WM plagen die deutsche Nationalmannschaft Personalsorgen. Für Franz Semper ist das Turnier verletzungsbedingt beendet, Juri Knorr hält sich für Untersuchungen in Flensburg auf. Auch Rune Dahmke und Lukas Stutzke fallen fürs letzte Hauptrundenspiel gegen Tunesien aus.

Grippewelle beim deutschen Team? Auch der Hannoveraner Stutzke ist nach Sportschau-Informationen von einem Infekt betroffen, genau wie zuvor Dahmke und Knorr. Am Donnerstagabend stand der 27-Jährige noch 35 Minuten gegen Italien auf dem Feld, war anschließend auch mit der Mannschaft beim gemeinsamen Abendessen.

Die deutsche Delegation muss hoffen, dass sich die Krankheit nicht weiter im Team ausgebreitet hat. Deutschland tritt am Samstag gegen Tunesien nur mit 14 von 16 möglichen Spielern an. Während Stutzke und Dahmke das sportlich bedeutungslose letzte Hauptrundenspiel in Einzelzimmern im Hotel verfolgen, weilt Juri Knorr in seinem Geburtsort.

Knorr-Einsatz im Viertelfinale möglich

Der 24-Jährige sei "noch zu Untersuchungen in Flensburg und befindet sich auf dem Wege der Besserung", teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Samstagabend mit. „Diese räumliche Konstellation spielt uns in die Karten, und das erst am kommenden Mittwoch in Oslo stattfindende WM-Viertelfinale lässt uns einen größeren zeitlichen Spielraum“, sagt Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton mit Blick auf Knorr und die weiteren Rekonvaleszenten. Knorrs Rückkehr ins Team zum WM-Viertelfinale sei "nach jetzigem Stand möglich", teilte der DHB mit.

Bundestrainer Alfred Gislason hatte am Donnerstag bereits auf die Krankheitsfälle Knorr und Dahmke reagiert und Marian Michalczik von der TSV Hannover-Burgdorf nachnominiert. Wie das DHB-Team weitere Krankheitsfälle sowie den Ausfall von Linkshänder Semper auffangen will, ist noch unklar. Max Beneke (Füchse Berlin) und David Schmidt (Frisch Auf Göppingen) wären auf Rückraum rechts Kandidaten aus dem verfügbaren 35-Mann-Pool, den Gislason vor der WM festlegen musste.

„Wir beraten uns zu möglichen Nachnominierungen auch mit Blick auf die Gesamtsituation und haben keinen unmittelbaren zeitlichen Druck", sagte Chatton am Freitag. "Wir richten diese Entscheidung auch mit Blick auf das Viertelfinale am kommenden Mittwoch in Oslo aus.“

Semper-Märchen mit bösem Ende

Semper hatte den Start der WM mit muskulären Problemen verpasst und erst am Donnerstag gegen Italien sein Debüt gefeiert. Als Backup von Renārs Uščins überzeugte der 27-Jährige auf Anhieb, warf drei Tore in 112 Sekunden und stand am Ende bei fünf Treffern. "In der Partie erlitt er jedoch eine neue Verletzung, die einen weiteren Einsatz unmöglich macht", teilte der DHB mit. Semper traf am Freitag die Heimreise an.

Das letzte Hauptrundenspiel am Samstag ist ohnehin unbedeutend, die Deutschen haben Platz zwei der Gruppe I hinter Dänemark sicher und stehen im Viertelfinale. Dafür will das DHB-Team am Sonntagmittag nach Oslo fliegen - Gegner am Mittwoch dürfte aller Voraussicht Portugal sein.