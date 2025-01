Handball-WM am Mittwoch Brasilien zittert kurz, Verletzung überschattet Slowenien-Sieg Stand: 22.01.2025 17:43 Uhr

Brasilien musste in der Hauptrunde der Handball-WM kurz zittern, setzte sich aber trotz eines Comebacks der Chilenen mit 28:24 (13:10) durch. Beim 34:23 (15:8)-Sieg der Slowenen verletzte sich Rückraumspieler Nejc Cehte offenbar schwer an der Hüfte.

Von Julie Bärthel

Im Duell der beiden südamerikanischen Teams aus Brasilien und Chile ging es um wichtige Punkte der Hauptrundengruppe III. Das brasilianische Team startete mit viel Tempo in die Partie und führte nach 23 Minuten bereits souverän mit 13:7. Durch eine beeindruckende zweite Hälfte der Chilenen kam in der Arena in Oslo zum Ende trotzdem noch Spannung auf. Erwin Feuchtmann (5 Treffer) drehte das Spiel und traf per sehenswertem Durchbruch zur 21:20-Führung (51.).

Das kräftezehrende Comeback schwächte die Chilenen in der Schlussphase, sodass der Süd- und Mittelamerikameister aus Brasilien die Führung mit schnellen Toren zurückerobern konnte. Den Schlusspunkt zum 28:24 (13:10) setzte mit Haniel Langaro (8 Tore), der beste Torschütze der Partie. Chile ist nach der Niederlage ausgeschieden.

Gruppe IV: Slowenien dominiert Argentinien

In Zagreb haben die Slowenen einen erfolgreichen Start in die Hauptrundengruppe IV gefeiert. In der ersten Hälfte sorgte eine Verletzungsunterbrechung für eine längere Pause. Der ehemalige Bundesligaspieler Nejc Cehte verletzte sich in der siebten Minute bei einem Zusammenstoß mit Gegenspieler Martin Jung offenbar schwer an der Hüfte und musste von Sanitätern auf einer Trage aus der Halle gebracht werden.

In der Folge verloren die Südamerikaner den Faden und erzielten mehr als zehn Minuten kein eigenes Tor. Die erfahrenen Slowenen gaben die Führung bis zum Ende der Partie nicht mehr ab und sind dank des 34:23 (15:8)-Erfolgs weiter im Rennen um das Viertelfinale.

In der zweiten Gruppe des President's Cup gewannen die Handballer aus Bahrain souverän mit 42:27 (15:12) gegen Kuba. Bahrains Mujtaba Alzaimoor (5 Tore) wurde nach der Partie zum Spieler des Spiels gewählt.