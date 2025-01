Dänen feiern Ebner und Co. Deutschland droht Auswärtsspiel gegen Italien Stand: 22.01.2025 15:13 Uhr

In 78 Jahren WM-Geschichte ist Italien erst zum zweiten Mal dabei - und hat es erstmals in die Hauptrunde geschafft. Mit enthusiastischem Handball haben die "Azzurri" dazu die Herzen der dänischen Fans erobert - das kann im "Finale" gegen Deutschland am Donnerstag um 18 Uhr ( Live-Ticker bei sportschau.de ) zum X-Faktor werden.

Dass die "Hölle von Herning" durchaus eskalieren kann, haben die Schützlinge von Alfred Gislason am Dienstagabend beim 30:40-Debakel gegen den Gastgeber vor 15.000 Zuschauern hautnah miterleben müssen. Rund eine Stunde vor dem Anwurf dieser Party war aber auch schon Feier-Stimmung in der Halle: Italien hatte gerade eine weitere Topleistung abgeliefert, die Tschechen mit 25:18 deutlich dominiert - und war dafür vom rot-weißen Publikum frenetisch gefeiert worden.

Die italienischen Spieler machten mit den dänischen Fans anschließend die "La Ola" und drehten Ehrenrunden. Am Ende explodierte die Halle beinahe, als Torwart und Publikumsliebling Domenico Ebner zum "Man of the Match" gekürt wurde und sich auch dafür nochmal mit Verbeugungen und Beifall bei den Dänen bedankte.

"Einfach nur Gänsehaut"

Gegenüber der Sportschau lässt der gebürtige Freiburger mit italienischen Wurzeln diese magischen Momente noch einmal Revue passieren: "Es war einfach Gänsehaut pur, auch schon, als die Dänen unsere Nationalhymne mitgeklatscht haben. Aber auch in Spielen davor war es schon Wahnsinn, hier so eine Euphorie auszulösen. Es ist einfach ein Traum, aus dem wir nicht aufwachen wollen."

Was die Dänen an den Italienern augenscheinlich so lieben, ist ihre Seelenverwandtschaft. Beide Teams strahlen totalen Spaß am Handballspiel aus, beide haben diese ganz besondere Mischung aus Fokus und Lockerheit, die Dänen natürlich nochmal in einer ganz anderen Liga. Aber Ebner, der eine italienische Mutter hat und erst 2017 die doppelte Staatsbürgerschaft annahm, personifiziert dieser Art besonders sichtbar.

Party muss auch mal sein

Nach seinen Paraden (44 Prozent gehaltene Bälle gegen Tschechien) lacht er jedesmal über das ganze Gesicht, er schlendert dann gemütlich zur Bank, während schon der nächste Angriff läuft und lässt sich erstmal ausgiebig von den Kollegen feiern. Party muss halt bei dem ganzen Stress auch mal sein - das strahlt der 30-jährige Leipzig-Keeper aus.

ARD-Experte Johannes Bitter kennt den Goalie noch aus vielen Duellen und plaudert im Podcast ein Geheimnis über "Ebo" aus: "Der hat mich in der Bundesliga oft genug genervt. Wenn er mal ein, zwei Bälle gehalten hat, hat er sich da auch schon immer feiern lassen und ich dachte: Junge, jetzt nimm langsam mal die Arme wieder runter!" Direkt an Ebner gerichtet sagt Bitter: "Da kommt der König Italiens! Ihr macht einfach einen geilen Job. Italien macht diese WM tatsächlich zu etwas Besonderem." Und der muss noch nicht zu Ende sein.

Nach den Italienern spielen die Dänen

Der Spielplan am Donnerstag meint es nun erneut gut mit Italien: Dänemark spielt anschließend gegen die Schweiz, die Tickets gelten aber auch schon für das Italien-Spiel. Deshalb dürfte die Halle auch schon ab 18 Uhr ziemlich voll sein, und Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton sieht Rot: "Natürlich werden wir in unserer Vorbereitung auch einfließen lassen, dass uns da erneut ein Auswärtsspiel bevorsteht. Wir haben schon mitbekommen, wie die Italiener die Dänen bisher begeistert haben."

Die Sportschau fragte auch Johannes Golla, ob dieses Szenario Einfluss auf das deutsche Spiel nehmen kann. Der Kapitän: "Klar, man sieht, dass die Italiener das genießen, dass es sie auch beflügelt. Aber wir haben schon in Hallen gespielt, wo 25.000 Leute gegen uns waren - von daher spielt das für mich keine direkte Rolle."

"Vom Papier her haben sie keine Chance"

Timo Kastening geht sogar noch weiter: "Von mir aus können die Dänen sie total abfeiern, das finde ich klasse! Hauptsache, wir haben richtig Stimmung in der Halle. Und gerne auch schon bei der italienischen Hymne, die liebe ich nämlich auch."