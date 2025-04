Handball-Champions-League Füchse dominieren Viertelfinal-Hinspiel gegen Aalborg Stand: 24.04.2025 23:13 Uhr

Mit einem überzeugenden Auftritt gegen den dänischen Meister Aalborg haben sich die Füchse Berlin einen klaren Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gesichert. Dabei sah es zu Beginn der Partie noch gar nicht danach aus.

Die Füchse Berlin haben sich in der Champions League eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Final Four erspielt. Am Donnerstagabend gewannen die Berliner Handballer ihr Viertelfinal-Hinspiel gegen den dänischen Meister Aalborg mit 37:29 (14:15). Dabei steigerte sich das Team von Trainer Jaron Siewert nach einer fehlerbehafteten Anfangsphase. Das Rückspiel findet nächste Woche Mittwoch (18:45 Uhr) in Aalborg statt.

Füchse überwinden Widerstand

Die Gäste aus Dänemark konnten von Beginn an offensiv überzeugen und sich zudem auf ihren Torwart, den dreifachen Weltmeister Niklas Landin, verlassen. Die Füchse leisteten sich in der Anfangsphase dagegen zu viele Fehlwürfe und technische Fehler, so dass sie nach 20 Minuten bereits mit 7:13 zurücklagen. Nach einer Auszeit von Füchse-Coach Jaron Siewert und einem anschließenden 5:1-Lauf kamen die Berliner aber wieder heran und gingen mit einem knappen 14:15-Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Füchse an ihre gute Leistung an - und steigerten sich sogar noch weiter. Hákun West av Teigum brachte die Berliner nach 35 Minuten erstmals mit 18:17 in Führung. Und die gaben die Berliner nicht mehr aus der Hand. Mit mehreren gehaltenen Siebenmetern und herausragenden Spielzügen bauten sie ihren Vorsprung immer weiter aus und sicherten sich so den überraschend hohen Sieg im Hinspiel.

Füchse wollen Titel

"Das ist sehr besonders, die zweite Halbzeit war einfach nur verrückt", sagte Linksaußen Tim Freihöfer, der neben Gidsel mit neun Toren geglänzt hatte. Für das Rückspiel am kommenden Mittwoch kündigte er an, nicht nachzulassen: "Wir fahren nicht nach Aalborg, um in Rückstand zu geraten, sondern um zu gewinnen."

Der "Traum, nach Titeln zu greifen", wie Gidsel es vor dem Spiel formuliert hatte, lebt damit weiter. Mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken fahren die Füchse nach Dänemark. "Das ist eine Riesenchance für uns. Wir spielen gegen Aalborg um das Final Four – und danach kümmere ich mich um die Meisterschaft", hatte Gidsel bereits vor der Partie gesagt.