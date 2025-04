Topstars auf Titeljagd in Berlin Topstars auf Titeljagd in Berlin - Alle Infos zu den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen Stand: 29.04.2025 13:09 Uhr

Ab Donnerstag finden in Berlin die 136. Deutschen Meisterschaften im Schwimmen statt. Neben Topstars wie Lukas Märtens und Isabel Gose steht dabei auch die Jagd nach den letzten WM-Tickets im Fokus. Alle Infos rund um das Event.

Alle Jahre wieder richten sich die Blicke der deutschen Schwimmszene im Frühjahr nach Berlin – so auch in diesem Sommer. Ab Donnerstag lässt sich dabei beobachten, wie an vier Tagen über verschiedenste Distanzen die Deutschen Meisterschaften 2025 ausgeschwommen werden.



Prominente Namen, ein schnelles Becken, der Kampf um Medaillen und WM-Tickets – all das steht in dieser Woche vom 01. bis zum 04. Mai im Fokus und lässt sich auch im Livestream der Sportschau verfolgen.

"Die Meisterschaft wäre das schlimmste Schönste, was passieren könnte" Paul Drux, langjähriger Topspieler der Füchse Berlin, musste in dieser Saison seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Nun spricht er über die Belastungen im Handball, seine Pläne für die Zukunft bei den Berlinern - und die mögliche Meisterschaft ohne ihn. Paul Drux, langjähriger Topspieler der Füchse Berlin, musste in dieser Saison seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Nun spricht er über die Belastungen im Handball, seine Pläne für die Zukunft bei den Berlinern - und die mögliche Meisterschaft ohne ihn. mehr

Wo wird geschwommen?

Im 21. Jahr in Folge wird die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark diese Woche für ein paar Tage zum Epizentrum des deutschen Schwimmens. Direkt an der Landsberger Allee sprangen nicht nur einst Stefan Raab und seine Promis beim Turmspringen in die Tiefe, es schwammen auch zahlreiche athletischere Athleten zu wirklich wichtigen Weltrekorden.



Franziska van Almsick, Britta Steffen und Paul Biedermann – sie alle und noch viele andere stellten im Berliner Becken, das als das schnellste in ganz Deutschland gilt, neue Bestzeiten auf. Bejubelt wurden sie dabei von rund 2.500 Fans auf den Rängen der Schwimmhalle.

Welche großen Namen schwimmen mit?

Der aktuell wohl größte Name, der am verlängerten Wochenende durch die Schwimmhalle hallen wird, ist der von Lukas Märtens. "Ich war noch nie so motiviert wie jetzt", ließ der letztjährige Olympiasieger über 400 Meter Freistil zuletzt verlauten, und auch die Form des 23-Jährigen beeindruckt: Erst vor wenigen Tagen brach Märtens im schwedischen Stockholm in 3:39,96 Minuten den 16 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann.



Mit Florian Wellbrock schwimmt diese Woche noch ein zweiter Olympiasieger (2021) in Berlin. Der Freiwasser-Spezialist wird in der Halle unter anderem über die langen 1.500 Meter an den Start gehen und dabei versuchen, seine jüngst aufgestellte Weltjahresbestzeit zu unterbieten.



Bei den Frauen wird über die gleiche Distanz allen voran Isabel Gose im Fokus stehen. Nicht zuletzt, weil die olympische Bronzemedaillengewinnerin aus Paris als gebürtige Berlinerin einst bei den Wasserfreunden Spandau mit dem Schwimmen begann.

Lukas_Maertens

Den Status als Lokalmatadorin teilt sich Gose diese Woche unter anderem mit Angelina Köhler. Die 23-Jährige wurde zwar nicht in Berlin geboren, zieht allerdings seit einigen Jahren für die SG Neukölln ihre Bahnen durchs Becken. Sie tut es mit viel Erfolg: Über ihre 100 Meter lange Paradestrecke krönte sich Köhler vergangenes Jahr in Rom als erste deutsche Schwimmerin seit Britta Steffen zur Weltmeisterin.



Zwar noch kein Weltmeister, aber immerhin Europameister ist der Brandenburger Melvin Imoudu. Der 22-Jährige aus der Uckermark, der mittlerweile für den Potsdamer SV schwimmt, gewann vergangenes Jahr in Belgrad EM-Gold über 100 Meter (Brust). Einige Wochen später verpasste er bei den Olympischen Spielen mit dem undankbaren vierten Platz über dieselbe Distanz nur knapp seine nächste große Medaille.

Worum geht es für die Athleten?

In erster Linie natürlich um die Titel als Deutsche Meisterinnen und Meister. Die dürften für Märtens, Gose und Co. bereits Motivation genug sein, um im Berliner Becken Höchstleistungen zu erbringen. Dennoch gibt es noch einen kleinen Extra-Anreiz obendrauf: die Chance auf WM-Tickets.



Die deutschen Meisterschaften sind die letzte Möglichkeit, innerhalb eines rund einmonatigen Qualifikationsfensters noch sogenannte "Normzeiten" für die Weltmeisterschaft in Singapur im Juli zu schwimmen. Auch mit Blick auf die Einteilung der dortigen deutschen Staffeln werden die Ergebnisse aus Berlin eine Rolle spielen.

Hat ihr Olympia_Ticket längst gelöst: Isabel Gose | Bild: IMAGO/GEPA Pictures

Wann wird was geschwommen?

Die unterschiedlichen Distanzen, die von den Schwimmerinnen und Schwimmern diese Woche zurückgelegt werden, reichen von knackigen 50 Metern bis hin zu kraftraubenden 1.500 Metern. Die Vorläufe und Finals werden dabei jeweils am selben Tag ausgeschwommen. Wenngleich die komplette Liste aller Rennen den Rahmen dieser Übersicht sprengen würde, dürfte folgende Distanzen zu den Highlights gehören:



Donnerstag, 01. Mai

400 Meter Freistil mit Lukas Märtens und Isabel Gose

100 Meter Schmetterling mit Angelina Köhler



Freitag, 02. Mai

100 Meter Brust mit Melvin Imoudu

800 Meter Kraul mit Florian Wellbrock



Samstag, 03. Mai

50 Meter Sprints in verschiedenen Stilen

200 Meter Freistil und Schmetterling (Frauen)



Sonntag, 04. Mai

1500 Meter Freistil mit Florian Wellbrock

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.04.2025