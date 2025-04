Handball-Bundesliga Torspektakel zwischen Rhein-Neckar Löwen und Leipzig Stand: 24.04.2025 21:44 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen haben in einem torreichen Spiel den SC DHfK Leipzig besiegt. Für die Gäste aus Leipzig war es die siebte Niederlage in Serie.

Das Team von Trainer Rúnar Sigtryggsson unterlag in Mannheim knapp mit 34:35 (16:18). Vor 8.412 Zuschauern war Andri Rúnarsson mit neun Toren bester Werfer des SC DHfK, der nun bei 17:37 Punkten steht. Löwen-Rückraum Jon Lindenchrone traf ebenfalls neunmal.

Leipzig schwächelt vor der Pause

Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch und vernachlässigten dabei mitunter die Verteidigung. Die Leipziger entwickelten viel Durchschlagskraft im Rückraum und lagen nach elf Minuten mit 9:7 vorn. In der Folge wurde die Partie ruppiger, zudem ließ die Effizienz im Abschluss auf beiden Seiten etwas nach. In der Schlussphase der ersten Halbzeit leisteten sich die Gäste vermehrt unnötige Ballverluste und gerieten so bis zur Pause mit zwei Toren in Rückstand.

Führung wechselt mehrfach

Auch nach dem Wechsel blieb das Tempo hoch. Die Löwen behaupteten ihren Vorsprung zunächst, verloren dann aber kurzzeitig den Faden, was der SC DHfK konsequent bestrafte. Mit einem 5:1-Lauf wandelte er einen 23:26-Rückstand (40. Minute) in eine 28:27-Führung (44.) um. Zwar konterten die Gastgeber mit vier Toren nacheinander zum 31:28 (48.), doch die Leipziger ließen sich nicht abschütteln und eroberten fünf Minuten vor Ende durch Nationalspieler Luca Witzke die Führung zurück (33:32).

Gäste in Schlussphase ohne Wurfglück

In der Schlussphase hatten die Gastgeber mehr zuzusetzen, allerdings verpasste Jon Lindenchrone 42 Sekunden vor Schluss beim Stand von 35:34 am Siebenmeterpunkt die Vorentscheidung. So bot sich den Leipzigern noch die Chance aufs Remis, doch Nationaltorhüter David Späth parierte den letzten Wurf von Witzke.

SpiO/dpa