Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Füchse Berlin festigen mit 34:26-Heimsieg gegen Eisenach die Tabellenführung Stand: 15.05.2025 21:53 Uhr

Der nächste Schritt zum Titel ist vollbracht: Die Füchse Berlin haben am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga ihren vierten Sieg in Serie gefeiert. Der Favorit ließ Eisenach keine Chance. Welthandballer Mathias Gidsel überragte erneut.

Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga weiter auf Titelkurs. Am Donnerstagabend setzten sich die Hauptstädter vor 8.215 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 34:26 (18:11) gegen den ThSV Eisenach durch. Für das Team von Trainer Jaron Siewert war es in der Liga der vierte Sieg in Serie. Erfolgreichster Berliner Werfer war Welthandballer Mathias Gidsel mit neun Toren.



Fünf Spieltage vor dem Saisonende haben die Füchse als Tabellenführer die erste Deutsche Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte weiter fest im Blick.

Füchse setzen sich ab - Grgic sieht die Rote Karte

Das Berliner Publikum sah eine schwungvolle Anfangsphase, in der beide Teams zunächst vor allem offensiv zu überzeugen wussten. Tim Freihöfer brachte die Füchse im ersten Angriff vom Siebenmeterpunkt mit 1:0 in Führung, doch der Favorit konnte sich vorerst nicht entscheidend absetzen.



Nach etwas mehr als zehn Minuten erspielten sich die Berliner dann erstmals eine Drei-Tore-Führung (9:6). Der ehemalige Fuchs und vormalige deutsche Nationalkeeper Silvio Heinevetter im Kasten der Eisenacher verhinderte in der Folge mit ein paar starken Paraden, dass die Füchse noch weiter davonzogen. Doch auch weil sich Zeitstrafen in der ersten Hälfte häuften, setzte sich der Tabellenführer mit fortschreitender Spieldauer dann langsam, aber sicher ab (14:9).

Kurz vor der Halbzeit sah Eisenachs Topspieler Marko Grgic nach einem harten Foul die Rote Karte. Die Füchse machten dagegen kaum Fehler und gingen verdientermaßen mit einer 18:11-Führung in die Kabine.

Souveräne Vorstellung bis zum Schluss

Der Beginn des zweiten Durchgangs gestaltete sich mit vielen Unterbrechungen und wenigen Toren etwas zerfahren. Die Keeper lieferten sich derweil gewissermaßen ein Privatduell: Heinevetter brillierte wie schon in der ersten Hälfte mit Paraden, doch auch der eingewechselte Lasse Ludwig im Tor der Füchse überzeugte. Die Hausherren gaben sich letztlich keine Blöße, hielten den Vorsprung ohne Probleme und brachten den 34:26-Heimsieg sicher ins Ziel.



"Wir haben über das ganze Spiel einen kühlen Kopf bewahrt", sagte Ludwig nach dem Spielende am "Dyn"-Mikrofon. "Wir schauen von Spiel zu Spiel, natürlich werden sie immer weniger. Bei uns läuft es gut und das wollen wir so beibehalten."

Sendung: rbb24, 15.05.2025, 21:55 Uhr