Fußball-Bundesliga Fußball-Bundesliga: Union Berlin reist zum Saisonabschluss zu Angstgegner Augsburg

Fußball-Bundesliga Fuß ball-Bundesliga: Union Berlin reist zum Saisonabschluss zu Angstgegner Augsburg Stand: 15.05.2025 19:31 Uhr

All zu viel steht nicht auf dem Spiel, wenn der 1. FC Union am Samstag zum Ende der Bundesliga-Saison beim FC Augsburg zu Gast ist. Beide Teams haben den Klassenerhalt längst sicher, die Köpenicker können aber einen neuen Vereinsrekord aufstellen.

Fakten zum Spiel

Der 1. FC Union Berlin hat nur eines der bisherigen elf Bundesliga-Duelle gegen den FC Augsburg gewonnen (vier Unentschieden, sechs Niederlagen).

Treffer (fast) garantiert: Nur eines der bisherigen 15 Pflichtspiel-Aufeinandertreffen zwischen dem FCU und dem FCA endete torlos.

Die "Eisernen" auf Rekordkurs: Aus den zurückliegenden vier Auswärtsspielen holte Union acht Punkte (zwei Siege, zwei Remis). Noch nie blieben die Berliner bisher in einer Bundesliga-Saison fünf Auswärtsspiele in Serie ungeschlagen.

Die sportliche Situation beim FC Augsburg

"Wenn man mir nach der Hinrunde gesagt hätte, dass wir am Ende mit 43 Punkten auf Platz elf landen, hätte ich das sofort unterschrieben", sagt Augsburg-Fan und -Bloggerin Irina Fuchs im Gespräch mit dem rbb. Nach der "krachenden" 1:5-Niederlage bei Holstein Kiel zum Jahresabschluss 2024 habe in Augsburg "der Baum gebrannt".



Dennoch betont die Expertin, dass die Rückrunde aus Sicht des FCA insgesamt enttäuschend verlaufen sei und dass mehr drin gewesen wäre. Symptomatisch: Seit vier Spielen haben die Augsburger inzwischen nicht mehr gewonnen, die letzten drei gingen allesamt verloren, zwei davon sogar ohne eigenen Torerfolg. "Letztes Jahr war das so ähnlich. Da war man auch schon gefühlt satt oder müde, nachdem man den Klassenerhalt eingetütet hatte."

Auf diese Augsburger sollte Union besonders achten

Trotz der kollektiven Schwächephase zum Saisonende hebt Fuchs hervor, dass sich "zuletzt unser Jungspund, das Eigengewächs Mert Kömür, immer stark aufgerieben und alles versucht" habe. Er sei einer, dem beim FC Augsburg "die Zukunft gehört". Folgerichtig sei der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler zuletzt immer wieder in der Startelf aufgetaucht, was auch am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Union der Fall sein dürfte.



Abgesehen davon verweist die Augsburg-Expertin auf Finn Dahmen, den Rückhalt im Tor, der zwischenzeitlich über 600 Minuten lang ohne Gegentor in der Fußball-Bundesliga blieb. "Er ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Spieler bei uns. Wenn die Vorderleute ins Schwimmen kommen, ist Dahmen eigentlich immer da."

Rani Khedira verlängert bei Union Berlin mehr

Das bewegt die Fans des FC Augsburg

Jess Thorup, seit Mitte Oktober 2023 beim FC Augsburg im Amt, steht nun kurz vor dem Abschluss seiner ersten kompletten Spielzeit in Diensten des bayerischen Bundesligisten. Und auch wenn der Däne die Augsburger zwei Mal in Folge ungefährdet zum Klassenerhalt geführt hat, gehen die Meinungen über den 55-Jährigen im Fanlager zunehmend stark auseinander, berichtet Irina Fuchs.



"Es mehren sich die Stimmen, dass es nicht die Lösung sein kann, sich zum Saisonende so aufzugeben. In den Medien liest man viel von Thorups Ende und Sandro Wagner, der übernehmen könnte", sagt Fuchs. "Ich kann mir auch vorstellen, dass es das jetzt für Thorup war. Es gibt aber auch Leute, die Kontinuität wollen und fordern, dass man ihn noch weiter arbeiten lässt."

Das sagen die Trainer

Steffen Baumgart (1. FC Union Berlin): "Wir versuchen immer, das Bestmögliche herauszuholen. Und das Bestmögliche sind in diesem Fall dann drei Punkte. Wir wissen aber auch um die Stärke von Augsburg. Sie haben zwischdruch auch eine gute Serie gespielt, sieben Spiele nicht verloren und davon viele auch noch zu Null. Wir wissen, was auf uns zukommt."



Jess Thorup (FC Augsburg): "Wenn wir nach dem Spiel am Ende in der Kabine sitzen, mit dreckigen Trikots und Hosen, dann wissen wir, dass wir alles gegeben haben. Aber klar ist: Wir müssen Samstag fighten und natürlich wollen wir zum Ende der Saison mit unseren Fans einen Heimsieg feiern."

Oliver Ruhnert, der erfolgreiche Manager des 1. FC Union Berlin, der den Verein auch dank seiner Kaderplanung in die Bundesliga und Champions League geführt hat, hat den Sprung in die Politik gewagt. Seinen Job bei den "Eisernen" hat er ruhen gelassen, um für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als Spitzenkandidat in den Bundestag einzuziehen. Was zunächst vielversprechend aussah, wurde für Ruhnert zur echten Herausforderung. Die rbb-Autoren David Donschen, Nico Schmolke und Philipp Katzer haben Oliver Ruhnert ein halbes Jahr auf seinem Weg vom Fußball in die Politik und wieder zurück mit der Kamera begleitet. Mehr dazu von David Donschen.

So könnte Union spielen

Falls Angreifer Andrej Ilic nicht rechtzeitig fit werden sollte, stünde etwa Marin Ljubicic als Ersatz bereit, um neben Benedict Hollerbach als Doppelspitze aufzulaufen. Abgesehen davon sind nicht all zu viele Personalwechsel zu erwarten. Rani Khedira dürfte nach seiner Vertragsverlängerung wie gewohnt im Zentrum der Köpenicker beginnen.



Die mögliche Startelf der "Eisernen": Rönnow - Doekhi, Querfeld, Vogt - Trimmel, R. Khedira, Schäfer, Haberer, Rothe - Hollerbach, Ilic

Die Prognose

Der Tipp der Gegner-Expertin: "Das Spiel ist für beide Klubs eigentlich relativ egal", sagt Irina Fuchs. "Natürlich schauen die Vereine aber auch noch auf die TV-Geld-Tabelle - da ist ein 10. oder 11. Platz, auch für die Moral, besser als der 12. Platz. Ich tippe auf ein 1:1-Remis, mit dem sicher beide auch ganz zufrieden wären."



Der Redaktionstipp: Dieser realistisch erscheinenden Einschätzung schließt sich die Redaktion an - mit der leisen Hoffnung auf noch etwas mehr Offensivspektakel zum Saisonausklang. 2:2.

Sendung: DER TAG in Berlin & Brandenburg, 15.05.2025, 18 Uhr