Handball-WM 2025 Joker Semper sticht - Deutschland vor Viertelfinaleinzug Stand: 23.01.2025 19:52 Uhr

Auch ohne Spielmacher Juri Knorr siegen die deutschen Handballer im zweiten Hauptrundenspiel der Handball-WM gegen Italien souverän mit 34:27 (15:13) und sind quasi im Viertelfinale. Ein starker Andreas Wolff und Joker Franz Semper zogen den Italienern den Stecker.

Von Julie Bärthel

Bei einem Sieg von Top-Favorit Dänemark gegen die Schweiz (20.30 Uhr, im Live-Ticker auf sportschau.de) ist das DHB-Team vor dem abschließenden Spiel gegen Tunesien vorzeitig fürs Viertelfinale qualifziert.

"Das vorgezogene Endspiel" - so wurde die Partie der deutschen Handballnationalmannschaft gegen die WM-Überraschung aus Italien im Vorhinein immer wieder bezeichnet. Denn, wenn es für das Team von Trainer Alfred Gislason im Turnier weitergehen sollte, war das Motto ganz klar: Verlieren verboten! Ausgerechnet zu diesem richtungsweisenden Duell musste das DHB-Team auf ihren Kopf im Angriff verzichten. Nationalspieler Juri Knorr fehlte aufgrund einer Grippe, ebenso wie Linksaußen Rune Dahmke.

Regisseur Knorr fehlt im vorgezogenen Gruppenfinale

Begleitet vom frenetischen Klatschen der Zuschauer in Herning starteten die Italiener mit ihrer stimmungsvollen Nationalhymne "Fratelli d'Italia" in das größte Spiel ihrer Handball-Historie. Erwartungsgemäß ersetzte Luca Witzke (SC DHfK Leipzig) den fehlenden Juri Knorr im Angriff, hinten durfte Kapitän Johannes Golla, mal wieder, von Beginn an ran. Ansonsten setzte Gislason auf seine bewehrte Sieben mit Julian Köster und Renars Uščins auf den Halbpositionen.

Eine gehörige Portion Nervosität prägte den Beginn der Partie. Die Italiener leisteten sich bereits drei technische Fehler in den ersten zwei Minuten. Völlig kalt ließ das Domenico Ebner (SC DHfK Leipzig) im Tor der Italiener. Der Deutsch-Italiener konnte sich erst gegen Mannschaftskamerad Witzke (1.) und dann gegen den freien Zerbe (2.) auszeichnen. Beim Siebenmeter von Timo Kastening (4.) war der Schlussmann allerdings machtlos - trotz vorheriger "Zwinker-Spielchen" gegen den Bundesliga-Kollegen.

Kämpferisches Italien lässt Deutschland nicht wegziehen

Nachdem gegen Dänemark noch David Späth den Vorzug bekam, startete gegen Italien wieder der Kieler-Routinier Andi Wolff. Beim 4:7-Rückstand (12.) und erst einer Parade setzte der Bundestrainer bereits zum Torwartwechsel an, entschied sich dann aber doch dagegen. Der anschließende 6:2-Lauf des DHB-Teams war vor allem der aggressiven und kompakten Abwehr zu verdanken (10:9 18.) - Wolff tat sich weiter schwer mit den Würfen der Südeuropäer.

Vorne glänze in Abwesenheit von Knorr besonders einer: Julian Köster (VfL Gummersbach). Der Rückraumlinke traf fast immer die richtige Entscheidung, bediente entweder die Außen oder suchte selbst den Weg zum Tor. Auch deshalb ging es mit einer knappen 15:13-Führung in die Pause.

Nach der Halbzeit begann die deutsche Defensive erneut stark und ermöglichte den Italienern keine einfachen Abschlüsse. Auch ARD-Experte Jogi Bitter lobte im Audiostream den Innenblock Golla/Köster: "Bisher war die Abwehr das Problemkind, gerade der Mittelblock - aber heute haben wir besser reingefunden, das 1 gegen 1 gut verteidigt und Durchbrüche verhindert." Da auch Torwart Andi Wolff immer besser in die Partie fand, wirkte es nur wie eine Frage der Zeit, bis sich das deutsche Team absetzten würde.

Semper mit perfektem WM-Einstand

Das dachte sich auch der eingewechselte Franz Semper. Der Linkshänder glänzte bei seinem Turniereinstand mit drei Toren binnen drei Minuten und stellte den Abstand in der 39. Minute erstmals auf sechs Tore (20:14). Dann machte sich die deutsche Mannschaft das Leben erneut selber schwer. Immer wieder scheiterten die DHB-Spieler am starken Domenico Ebner.

Nur gut, dass auch die Deutschen einen Weltklasse-Torhüter haben. Der 33-Jährige Wolff steigerte seine Quote Mitte der zweiten Hälfte auf starke 50% gehaltener Bälle und nahm den Italienern gleich vier Strafwürfe ab. Spätestens danach waren die Moral, aber auch die Kräfte der Südeuropäer gebrochen. Mit dem Gefühl der sicheren zwei Punkte wechselte der Bundestrainer durch und probierte im Angriff bereits taktische Mittel, wie den Einsatz des siebten Feldspielers. Auch das brachte keinen Bruch in das deutsche Angriffsspiel mehr.

Andi Wolff zermübt Italiener mit seinen Paraden

Jogi Bitter resümierte bereits am ARD-Mikrofon: "Es war wie wir uns erhofft haben, dass die deutsche Mannschaft das Niveau und die Intensität würde hochhalten und die Italiener da nicht mitgehen können." Großen Anteil am deutschen Erfolg hatte Andi Wolff mit seinen insgesamt 18 Paraden, die vor allem in der zweiten Hälfte den deutschen Erfolg ebnete.