Showdown gegen Italien Verlieren verboten - aber was passiert, wenn...? Stand: 23.01.2025 12:17 Uhr

Zehn Tage vor dem Finale der Handball-WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien hat Deutschland schon ein privates Endspiel. Aber auch bei einer Niederlage am Donnerstag um 18 Uhr ( Live-Ticker bei sportschau.de ) gegen Italien gibt es noch Wenn-dann-Szenarien - Sportschau erklärt den Weg ins Viertelfinale.

Wen man auch fragt im deutschen Team, das Szenario einer Niederlage gegen die herzerfrischend aufspielenden Italiener ist ganz offenbar ausgeschlossen. "Wir haben auf allen Positionen die besseren Spieler, und das müssen und werden wir auch zeigen" , verspricht Christoph Steinert. Timo Kastening argumentiert: "Wir haben den breiteren Kader, wir haben die besseren individuellen Spieler, wir sind auf jeder Position doppelt oder dreifach gut besetzt. Vom Papier her hat Italien keine Chance." Luca Witzke bringt das alles mit einem Wort auf den Punkt: "Pflichtsieg."

So weit, so theoretisch. Es gibt aber noch eine ganze Reihe verschiedener Szenarien vor den beiden noch ausstehenden Hauptrunden-Partien - nach dem Italien-Spiel warten am Samstag (20.30 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) noch die Tunesier. Vorweg noch einmal die Tabelle mit dem Hinweis, dass die Punkte aus der Vorrunde mitgenommen wurden - aber nur gegen die Gegner, die es ebenfalls in die Hauptrunde geschafft haben. Die Punkte aus dem Auftakt-Sieg gegen Polen sind also inzwischen gelöscht, weil Polen ausgeschieden ist.

Wichtigster Punkt: Das Viertelfinale am Mittwoch in Oslo erreichen nur die beiden Gruppenersten, für die vier anderen Teams ist das Turnier nach dem dritten Hauptrundenspiel vorbei.

Die aktuelle Tabelle / Hauptrunde, Gruppe I Team Punkte Tore 1. Dänemark 6 111:71 2. Deutschland 4 90:91 3. Italien 4 77:82 4. Schweiz 3 83:74 5. Tschechien 1 57:71 6. Tunesien 0 72:101

Deutschland schlägt Italien...

...und im letzten Gruppenspiel Tunesien. Dann wäre Deutschland mit acht Punkten sicher weiter. Die Schweizer können höchstens auf sieben Punkte kommen, Italien dann maximal auf sechs.

Bei einem Sieg gegen Italien und einer Niederlage gegen Tunesien könnten die Schweizer mit zwei Siegen noch am DHB-Team vorbeiziehen.

Bei einem Sieg gegen Italien und einem Remis gegen Tunesien könnte es zur Punktgleichheit mit der Schweiz kommen - doch dann hätte Deutschland den besseren Direktvergleich wegen des 31:29-Erfolges aus der Vorrunde.

Deutschland verliert gegen Italien...

...dann wäre Deutschland nach menschlichem Ermessen ausgeschieden. Italien hätte dann nämlich auch bei Punktgleichheit nach Hauptrundenende den besseren Direktvergleich gegen das DHB-Team.

Trotzdem muss für eine 100-prozentige Sicherheit noch das anschließende Spiel zwischen Dänemark und der Schweiz abgewartet werden. Denn es kann theoretisch auch noch zu Dreiervergleichen kommen, bei denen dann die Partien untereinander gewertet werden. Dazu müssten aber die Dänen patzen - und dafür spricht aktuell ausgesprochen wenig.

Ein spezielles Szenario gibt es bei einer Niederlage gegen Italien mit einem Tor Unterschied: Dann muss für ein Weiterkommen der Deutschen zunächst die Schweiz gegen Dänemark unentschieden spielen und dann die Italiener mit einem Tor schlagen. In diesem Fall hätte Deutschland im Dreiervergleich mit Italien und der Schweiz das bessere Torverhältnis aus den direkten Vergleichen. Voraussetzung ist natürlich auch noch der abschließende Sieg gegen Tunesien.

Deutschland spielt remis gegen Italien...

...und schlägt im letzten Gruppenspiel Tunesien. Dann spricht bei Punktgleichheit mit der Schweiz der direkte Vergleich wieder für Deutschland. Bei Punktegleichheit mit Italien benötigt man die bessere Tordifferenz - und dafür sieht es aktuell sehr gut aus, weil Italien mit 19 Toren Unterschied gegen Dänemark verklatschte, Deutschland "nur" mit zehn.

Sollte Deutschland gegen Tunesien verlieren, müsste das DHB-Team darauf hoffen, dass die Schweiz keine zwei Siege gegen Dänemark und Italien einfährt.

Wenn Deutschland nach einem Remis gegen Italien auch gegen Tunesien nur einen Punkt holt, muss die Schweiz gegen Italien mit einem Sieg Schützenhilfe leisten, aber gegen Dänemark verlieren.

Nochmal im Überblick: Diese Kriterien entscheiden in dieser Reihenfolge bei Punktgleichheit

► Punkte aus den direkten Begegnungen

► Tordifferenz aus den direkten Begegnungen

► Anzahl der erzielten Tore in den direkten Begegnungen

► Gesamte Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

► Gesamtzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen

► Losentscheid