Gabun lange in Unterzahl gegen Burkina Faso

Die Spieler von Burkina Faso feiern nach dem Abpfiff ihren Sieg gegen Gabun.

Tunesien trifft in der Runde der letzten Acht auf Burkina Faso, das sich mit 7:6 im Elfmeterschießen gegen Gabun durchgesetzt hatte. Gabun spielte seit der 67. Minute in Unterzahl. Die Partie hatte nach 120 Minuten 1:1 gestanden, nachdem der für Aston Villa spielende Bertrand Traoré Burkina Faso in der 27. Minute in Führung geschossen hatte. Seinem Teamkollegen Adama Guira aber unterlief in der Nachspielzeit ein Eigentor, was Gabun überhaupt erst in die Verlängerung brachte.

Zuvor hatte Sidney Obissa in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte dann der erst in der 114. Minute eingewechselte Ismahila Ouédraogo.

2013 hatte Burkina Faso, das zu den ärmsten Ländern der Erde zählt, den Sieg bei den Afrika-Meisterschaften durch eine Final-Niederlage gegen Nigeria verpasst.

red | Stand: 23.01.2022, 22:26