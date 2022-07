Klarer Sieg gegen Schweden England hält dem Druck stand und steht im EM-Finale Stand: 26.07.2022 22:49 Uhr

Die Gastgeberinnen aus England stehen als erstes Team im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft. Die "Lionesses" benötigten etwas Anlaufzeit, besiegten dann aber nicht nur Schweden klar mit 4:0 (1:0), sondern auch ihren Halbfinalfluch. Im Londoner Wembley-Stadion soll am Sonntag nun der erste EM-Titel her - egal gegen wen.

Von Uli Petersen

"Football is coming home" - die letzten zehn Minuten des ersten EM-Halbfinals waren auf den Rängen an der Bramall Lane in Sheffield eine einzige Fußball-Party. Die englischen unter den 28.624 Zuschauenden hatten in der ersten Halbzeit noch um den ersten Finaleinzug ihrer Frauen-Nationalmannschaft seit 2009 zittern müssen. Doch nach einer Leistungssteigerung ihres Teams konnten sie schließlich lautstark einen deutlichen und verdienten Erfolg bejubeln.

Die Erleichterung und das Aufatmen waren auch deshalb so groß, weil England zuvor dreimal in Folge Halbfinal-Niederlagen bei Großereignissen kassiert hatte. Schweden, in der Weltrangliste auf Rang zwei, kassierte nach dem Olympia-Finale im vergangenen Jahr erst die zweite Niederlage seit März 2020. Im Endspiel am Sonntag (31.07.2022, 18 Uhr MESZ, live im Ersten und bei sportschau.de) trifft England auf Deutschland oder Frankreich, die im zweiten Halbfinale am Mittwoch (27.07.2022, 21 Uhr MESZ) aufeinander treffen.

Jakobsson fast mit blitzschnellem Führungstreffer

Englands Trainerin Sarina Wiegman ließ ihr Team gegen den Olympia-Zweiten nach dem 2:1 gegen Spanien im Viertelfinale unverändert. Bei den Schwedinnen kehrte Hanna Glas nach überstandener Corona-Infektion in die Startelf zurück, außerdem brachte Trainer Peter Gerhardsson erstmals bei dieser EM Sofia Jakobsson in seine Mannschaft.

Die 32 Jahre alte Stürmerin hätte schon in der ersten Minute der Partie um ein Haar die perfekte Geschichte geschrieben: Nach 20 Sekunden wehrte Englands Keeperin Mary Earps aber ihren Schuss von halblinks in höchster Not ab.

Schweden überrascht England mit starker Anfangsphase

Die Großchance war das Startsignal für eine temporeiche Anfangsphase. England versuchte zwar mit viel Ballbesitz sein Flügelspiel aufzuziehen, aber die Schwedinnen störten den Aufbau - angeführt von Stina Blackstenius - früh und oft erfolgreich mit gutem Pressing. Die Stürmerin war es auch, die die zweite Großchance der Partie hatte: Ihr Kopfball nach einer Ecke klatschte an die Latte (9.). Die sichtbar nervösen Engländerinnen kamen zunächst - wenn überhaupt - nur zu harmlosen Flanken. Schwedens Keeperin Hedvig Lindahl musste in ihrem 189. Länderspiel erst nach rund 20 Minuten erstmals eingreifen.

Mead lässt effektive Engländerinnen erstmals jubeln

Doch nach und nach kam das Team von Trainerin Wiegman, unter der England nun seit 19 Partien ungeschlagen ist, besser ins Spiel. Schweden ließ in der Defensive größere Lücken - und die nutzten die Gastgeberinnen schließlich effektiv: Beth Mead traf nach einem Zuspiel von Lucy Bronze aus elf Metern unhaltbar ins Eck. Ihr sechster EM-Treffer - damit schloss sie zur deutschen Ex-Nationalspielerin Inka Grings auf, die 2009 als bisher einzige sechs Mal bei einer EM getroffen hatte.

Bronze erhöht unmittelbar nach dem Seitenwechsel

Der Führungstreffer änderte in dieser Partie alles. Nun waren es die Schwedinnen, die sehr fahrig in der Defensive agierten und auch kaum noch Umschaltaktionen hatten. Bis zur Pause schlug England aus der Feldüberlegenheit kein weiteres Kapital. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel aber traf Bronze, Weltfußballerin von 2020, per Kopf nach einer Ecke aus etwa zwölf Metern (48.). Das Tor hielt auch einer VAR-Überprüfung stand und war bereits die Vorentscheidung.

Auf Schlussfrau Earps ist bei England Verlass

Schwedens Trainer Gerhardsson wechselte früh dreimal, aber auch seine Joker stachen nicht. Nachdem die Engländerinnen durch Lauren Hemp die Latte getroffen hatten (57.), versuchten die Skandinavierinnen, noch einmal den Druck zu erhöhen. Die Abwehr der Engländerinnen, die in diesem Turnier erst einen Gegentreffer kassiert hat, hielt dieser Drangperiode aber stand - auch dank Keeperin Earps: Einen kuriosen Blackstenius-Abschluss mit dem Knie parierte sie glänzend (65.).

Schwedens Keeperin Lindahl patzt zweimal

Es folgte das Highlight des Abends: Die erneut eingewechselte Alessia Russo erzielte ihr viertes Joker-Tor bei dieser EM mit der Hacke durch die Beine von Lindahl - 3:0 (68.). Auch beim letzten Treffer von Fran Kirby aus etwa 20 Metern (76.) machte die 39-jährige Keeperin Lindahl keine gute Figur.