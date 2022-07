Reaktionen zum DFB-Team Kahn preist "pure Effizienz" - Spanien sieht ein EM-"Ungeheuer" Stand: 13.07.2022 14:33 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben nach dem Sieg über Spanien viel Zuspruch bekommen - aber auch Ehrfurcht und Erwartungen geweckt. Reaktionen aus Deutschland und Spanien.

Fußball, der begeistert - und überzeugt. Die deutschen Fußballerinnen ernten nach dem hart erarbeiteten und taktisch herausragenden 2:0-Sieg gegen Spanien noch mehr Zuspruch und Anerkennung als nach dem furiosen Auftakt gegen Dänemark (4:0).

"Mit Lust und Leidenschaft", urteilte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. "Gierig zum Gruppensieg", titelte die "Süddeutsche Zeitung". "Die einen haben den Ball, die anderen schießen die Tore", schrieb "Die Zeit" über das Geschehen in einem "hinreißend guten Spiel".

Acht Millionen Zuschauer im Ersten dabei

Das hochkarätige Duell zur besten Sendezeit zog auch mehr Fernsehpublikum an. 8,02 Millionen Zuschauer verfolgten die Liveübertragung im Ersten, das entsprach einem Marktanteil von 34,3 Prozent und den Tageshöchstwert für die Sendungen im Ersten. Zum Auftakt gegen Dänemark hatten 5,95 Millionen Personen zugesehen und im ZDF für einen Marktanteil von 25,9 Prozent gesorgt.

Kahn und Müller gratulieren

Nach den Feierlichkeiten mit Mallorca-Hits und Tänzen in der Kabine trudelten bei Popp & Co. auch immer mehr Glückwünsche zum Erreichen des ersten Etappenziels ein. "Pure Effizienz", twitterte Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn anerkennend. "Was für eine taktische Leistung der DFB-Frauen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zum Einzug ins Viertelfinale." Auch Nationalspieler Thomas Müller grüßte via Social Media: "Gratulation zum Sieg gegen Spanien!!!", schrieb er unter dem Hashtag #immerweiter.

Spanien fürchtet das "Ungeheuer" und "Schreckgespenst"

Die spanische Sportzeitung "AS" titelte ehrfürchtig: "Spanien füttert ein Ungeheuer". Das Team von Jorge Vilda war nach 24 Länderspielen ohne Niederlage selbst mit Titelhoffnungen angetreten, ist nun aber ein Wackelkandidat für die K.o.-Runde. "Spanien kommt nicht an seinem Schreckgespenst vorbei", schrieb "El Mundo" und zielte damit auf die ernüchternde Statistik ab, in der Spanien noch keinen Sieg gegen das DFB-Team verzeichnet hat.

Wegen des schnellen Rückstands nach einem haarsträubenden Fehler von Torhüterin Sandra Paños zog das Blatt einen Vergleich zur umstrittenen Stierhatz in Pamplona: "Zwei Minuten und zwanzig Sekunden, so lange wie ein Stierlauf beim Sanfermines, hat es gedauert, bis Spanien gegen Deutschland in Rückstand geraten ist."

Sportschau-Expertin Künzer: Team kann jeden schlagen

Der Durchmarsch ins Viertelfinale ohne Gegentor weckt natürlich auch große Erwartungen an die nicht als Topfavoriten ins Turnier gestarteten deutschen Fußballerinnen. "In dieser Verfassung kann das Team jeden Gegner bei diesem Turnier schlagen", befand Sportschau-Expertin Nia Künzer.

Schweinsteiger bringt schon den Pokal ins Spiel

Dass die Blicke vieler Beobachter nun auch schon weiter reichen als bis zum Viertelfinale, machte Bastian Schweinsteiger mit seinem Tweet deutlich. "Hut ab, @DFB_Frauen! Top verteidigt und top effektiv! Glückwunsch!", schrieb der Weltmeister von 2014 auf Twitter. Hinter den Satz "You can do it" (Ihr könnt es schaffen) setzte der 37-Jährige einen Pokal.