Costa Rica gegen Neuseeland Wer wird Deutschlands WM-Gegner? Stand: 13.06.2022 11:46 Uhr

Costa Rica und Neuseeland kämpfen um das letzte Ticket für die Fußball-WM in Katar. Der Sieger muss dort dann gegen Deutschland ran.

Vor dem entscheidenden Spiel um einen Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat Costa Ricas Staatspräsident Rodrigo Chaves den öffentlichen Angestellten des Landes eine extralange Mittagspause verordnet. In einer Videobotschaft in den sozialen Medien rief er auch alle Privatunternehmen dazu auf, ihren Mitarbeitern am Dienstag (14.06.2022) ebenfalls längere Pausen zuzugestehen.

"Mehr als 13.000 Kilometer entfernt werden elf Krieger auf dem Feld stehen, um eine historische Qualifikation zu schaffen" , sagte Chaves: "Wir wollen natürlich alle das Spiel sehen." Gerne hätte der Ökonom, der erst seit gut einem Monat regiert, den Tag kurzerhand zum Feiertag erklärt, habe sich aber wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage dagegen entscheiden müssen.

Sieger spielt gegen Deutschland

Costa Ricas Fußballer bestreiten in Katar das entscheidende Match um den dann letzten freien Platz für die Weltmeisterschaft gegen Neuseeland, den Vertreter Ozeaniens. In Costa Rica beginnt das Spiel um 12.00 Uhr. Es ist auch für deutsche Fußballfans und vor allem für Bundestrainer Hansi Flick interessant, denn der Sieger spielt beim Weltturnier in der Gruppe E gegen Spanien und Japan und eben auch gegen Deutschland.

Costa Rica hatte bei der WM-Qualifikation in Nord- und Mittelamerika und der Karibik den vierten Platz belegt. Zum Playoff-Duell im Ahmad-bin-Ali-Stadion in Ar-Rayyan bei Doha reist das Team von Trainer Luis Fernando Suárez gut gelaunt an. In der CONCACAF Nations League gab es zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Martinique.

2014 nur knapp im Viertelfinale gescheitert

Für die Mittelamerikaner wäre es nach 1990, 2002, 2006, 2014 und 2018 die sechste WM-Teilnahme und erstmals die dritte in Serie. Bei der WM 2014 schafften es "Los Ticos" bis ins Viertelfinale und unterlagen dort der Niederlande erst im Elfmeterschießen. Deutsche Fans werden sich noch an das Eröffnungsspiel bei der WM 2006 in München erinnern. Die DFB-Elf gewann damals mit 4:2.

Miroslav Klose tritt bei der WM 2006 gegen Costa Rica

Neuseeland bei der WM 2010 ungeschlagen

Für Neuseeland wäre es nach 1982 und 2010 die dritte WM-Teilnahme. Beide Male schied das Team in der Vorrunde aus. Beim Turnier in Südafrika blieb die Mannschaft nach drei Unentschieden aber kurioserweise ungeschlagen und landete in seiner Vorrundengruppe noch vor dem damaligen Titelverteidiger Italien.

Vor dem Playoff gegen Costa Rica bemühen die "All Whites" ein besonderes Ritual. Vielleicht hilft das ja. Denn bei der Generalprobe bot das Team von Trainer Daniel Hay beim 0:0 gegen Oman zuletzt eher Magerkost.

Glücksbanner mit Wynton Rufer

Es geht um ein Banner, auf dem drei Legenden des neuseeländischen Fußballs abgebildet sind: Steve Sumner, der von 1976 bis 1988 spielte, Ryan Nelsen (1999 bis 2012) und Wynton Rufer (1980 bis 1997), langjähriger Profi und Publikumsliebling des SV Werder Bremen.

Neuseelands Nationaltrainer Danny Hay (l)

Alle drei seien Pioniere auf ihre Weise gewesen und was sie für die Nationalmannschaft und den Fußball des Landes geleistet hätten, sei absolut enorm. Deswegen sind auf dem Banner neben den Namen der drei auch Fotos und Besonderheiten verewigt. "Sie sind in unserem Besprechungsraum und jedes Mal, wenn wir spielen, ziehen sie mit um" , sagte Hay. Es gehe um die Identität der Mannschaft, auf dem Feld und außerhalb des Rasens. Es gehe darum, die Mannschaft noch enger zusammenzubringen und zu vermitteln, wer sie als Neuseeländer seien, erklärte der Nationalcoach.

Der Verband feiert in diesem Monat seinen 100. Geburtstag. Gegen Deutschland gab es in all den Jahren nur ein Spiel. 1999 gewann die DFB-Elf 2:0 beim Confederations Cup in Mexiko.

Costa Rica klarer Favorit

Vom Papier her ist Costa Rica der Favorit. Das Team ist 31. der aktuellen Weltrangliste, Neuseeland belegt den 101. Platz. "Hier geht es nicht um Ranglisten" , betonte aber Angreifer Joel Campbell: "Wir hoffen, dass es nach 90 Minuten vorbei ist und es keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen gibt." Dazu will auch Keylor Navas beitragen. Der mittlerweile 35-Jährige stand schon 2014 bei der WM in Brasilien im Tor.

Torwart Keylor Navas soll Costa Rica zur WM führen.

Neuseelands Kapitän rund ein Jahr ohne Klub

In Katar werden es die klimatischen Umstände beiden Nationen nicht leicht machen. Im Stadion surren und brummen zwar die Klimaanlagen, gespielt wird auch abends um 21.00 Uhr Ortszeit. Beim Gang tagsüber vom Hotel in den Mannschaftsbus brennt die Sonne aber schon mal gnadenlos mit Temperaturen von deutlich über 40 Grad. "Die Spieler sind zu 100 Prozent vorbereitet auf dieses Spiel" , versprach Costa Ricas Physiotherapeut Ivan Nino aber bereits.

Das wird bei den "All Whites" nicht anders sein. Das Team ist schon länger vor Ort und hat sich längst akklimatisiert. Der zuletzt verletzte Kapitän Winston Reid soll beim alles entscheidenden Match der "Goldenen Generation", wie die vielen jüngeren Spieler in der Heimat bereits gepriesen werden, auflaufen können. Dass der 33-Jährige seit rund einem Jahr gar keinen Verein hat, ist eine der bemerkenswerten Randgeschichten des Playoff-Duells.