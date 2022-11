FIFA WM 2022 Solidarität mit Protesten – Irans Spieler schweigen bei Nationalhymne Stand: 21.11.2022 14:18 Uhr

Die Nationalmannschaft des Iran setzt vor dem WM-Spiel gegen England ein Zeichen gegen das Regime in ihrem Heimatland. Auch die Fans ziehen mit.

Die Spieler der iranischen Nationalmannschaft haben im Vorfeld ihres WM-Auftaktspiels gegen England ein Zeichen der Solidarität mit der Protest-Bewegung in ihrem Heimatland gesetzt. Während des Abspielens der Nationalhymne schwiegen die Spieler und schickten so eine stumme Botschaft der Unterstützung in ihr Heimatland.

Bereits bei einem Testspiel gegen den Senegal im September hatte die Mehrheit der Spieler darauf verzichtet, bei der Hymne mitzusingen. Zudem trug die Mannschaft schwarze Jacken, um nationale Symbole zu verdecken. Da auch die iranischen Basketballer, Wasserballer und Sitzvolleyballer zuletzt das Mitsingen bei der Hymne verweigert hatten, hatten Journalisten aus dem Iran genau dieses Zeichen des Teams erwartet.

Iranisches Fernsehen unterbricht Übertragung

Der iranische Staatssender unterbrach die Live-Übertragung bei der Hymne. Den Spielern könnten nun Konsequenzen drohen. Im Iran war spekuliert worden, dass sie möglicherweise gesperrt werden, sollten sie bei der Hymne schweigen.

Vor der Partie hatten auch einzelne Fans ihre Unterstützung für die Proteste im Iran ausgedrückt. Im Chalifa-International-Stadion waren immer wieder Anhänger mit iranischen Trikots und der Aufschrift "Frauen, Leben, Freiheit" zu sehen.

Erste Solidaritäts-Bekundung schon auf der PK

Irans Nationalmannschafts-Kapitän Ehsan Hajisafi hatte sich schon auf der Pressekonferenz mit den Protesten in seinem Heimatland solidarisiert und damit ein erstes Zeichen gesetzt. "Im Namen des Gottes des Regenbogens", sagte er und richtete dann einige Worte direkt an die trauernden Familien im Iran.

"Sie sollen alle wissen, dass wir bei ihnen sind und sie unterstützen. Wir leiden mit ihnen." Der Gott des Regenbogens ist im Iran zu einem Symbol für Kian Pirfalak geworden, der von Einsatzkräften des Regimes erschossen wurde.

Proteste laufen seit mehr als zwei Monaten

Seit die Kurdin Mahsa Amini am 16. September wegen eines falsch getragenen Kopftuchs ("Hijab") von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden war und später im Krankenhaus starb, wird in vielen Städten des Iran protestiert, die Einsatzkräfte des Regimes gehen mit großer Härte gegen die Menschen vor.

Die Nichtregierungsorganisation Iran Human Rights zählte bis zum 19. November 379 Tote, darunter 47 Kinder und 27 Frauen. Dabei geht die Organisation davon aus, dass die tatsächliche Zahl höher ist. Am Sonntag hatte es zudem das insgesamt sechste Todesurteil seit Beginn der Proteste gegeben.